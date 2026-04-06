Konya’nın bu ilçesinde sıkça görülüyor! Sürü halinde ortaya çıktılar

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Avşar mevkiinde yiyecek arayan bir domuz sürüsü görüntülendi. Aç oldukları düşünülen yaban domuzlarının, zaman zaman ekili tarım alanlarına girerek zarara neden olduğu ifade edildi.
Vatandaşlardan önlem çağrısı
Bölgede yaşayan vatandaşlar, özellikle geceleri sürü halinde dolaşan domuzların tarlalara zarar verdiğini dile getirerek yetkililerden önlem talebinde bulundu.
Tarım arazilerinde meydana gelen zarar üreticilerde endişeye yol açarken, domuzların yiyecek arayışıyla yerleşim alanlarına daha fazla yaklaşabileceği belirtiliyor.
