Konya’nın su rezervleri son yağışlarla yüzde 60 arttı

Konya’da baraj ve depolama tesislerinde yapılan son ölçümlere göre, su seviyelerinde genel olarak dengeli bir seyir izlendi, bazı barajlarda ise önemli artışlar yaşandı.

Konya'da 1 Ekim 2025 ile 30 Mart 2026 arasında ölçülen yağış miktarı, uzun yıllar ortalamasının yüzde 11,3 üzerinde gerçekleşti. Geçen su yılına göre ise yağışlarda yüzde 100 oranında artış yaşandı; bazı barajlardaki doluluk oranlarında yükseliş dikkati çekti.

Buna göre Bozkır Barajı'nda su miktarı 20,31 hektometreküpten 101,87 hektometreküpe, Suğla Depolaması'nda 82,18 hektometreküpten 160,03 hektometreküpe yükseldi. Apa Barajı'nda su seviyesi 6,33 hektometreküpten 55,79 hektometreküpe, Derebucak Barajı'nda 5,38 hektometreküpten 9,17 hektometreküpe, Altınapa Barajı'nda ise 2,82 hektometreküpten 8,78 hektometreküpe çıktı.

Kış aylarında yüksek kesimlerde biriken kar örtüsünün bahar aylarında erimesiyle havzaya önemli miktarda su girişi sağlanması, bunun da bölgedeki su kaynaklarını olumlu yönde etkilemesi bekleniyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 4. Bölge Müdürlüğü, vatandaşların içme, kullanma ve sulama suyuna kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürürken, suyun bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının önemine işaret etti.

"Geçmiş yıllara oranla yüzde 60 oranında bir yükseliş meydana geldiğini söyleyebiliriz"

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN) Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Ferat Bayram, Konya Havzası'ndaki son yağışların yüzey ve yeraltı sularına etkisini değerlendirdi.

Yüzey sularındaki miktar değişiminin havza dinamikleriyle doğrudan ilişkili olduğunu vurgulayan Bayram, yağışın şiddeti, miktarının yanı sıra drenaj kanallarının eğimi ve zemin geçirgenliğinin suyun hareketini belirleyen temel unsurlar olduğunu söyledi.

Bayram, 2024'teki kurak dönemin ardından gelen yağışların umut verici olduğunu belirterek, "2024'te toplam 351 milimetre civarında bir yağış söz konusuyken, bu mevsimin sadece ilk 4 ayında yaklaşık 200 milimetre varan bir yağış gerçekleşti. Bu oldukça önemli bir miktar. Bu artışın etkisiyle Konya bölgesindeki göl ve rezervuarlardaki su seviyelerinde, geçmiş yıllara oranla yüzde 60 nispetinde bir yükseliş meydana geldiğini söyleyebiliriz.

"Pik noktalarda saniyede 22 metreküpe ulaşan akışlar gözlemlendi"

Yüzey akışındaki artışa somut örneklerden Meram Deresi'ndeki değişimlerin çarpıcı olduğuna değinen Bayram, "Meram Deresi'nde daha önce saniyede 0,25 metreküp olan debi, son yağışlarla saniyede 2,5 metreküpe çıktı. Pik noktalarda saniyede 22 metreküpe ulaşan akışlar gözlemlendi. Bu sular, yer çekimine bağlı olarak doğal gölleri ve barajları hızla besliyor." dedi.

Bayram, yağışların sadece yüzey suları için değil, stratejik öneme sahip yeraltı kaynakları için de kritik olduğunu vurgulayarak, "Konya bölgesi genelinde, yüzey sularının ve yağışların yaklaşık yüzde 20'lik bir kısmının yeraltına süzülerek buradaki kaynakları beslediğini görüyoruz. Geri kalan kısım ise kar ve yağmur suları şeklinde yüzey akışına geçerek göl ve rezervuarları dolduruyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

