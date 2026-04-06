Konya’da yaylalar göle döndü! Yoldan botla geçtiler

Konya’da yağış sebebiyle göle dönen yayla yolunda önceki gün mahsur kalan ailenin kurtarılmasının ardından aynı yoldan botla geçen köylüler yaylaya gitti.

Konya'nın Hadim ve Bozkır ilçelerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve sağanak nedeniyle yayla yolunda oluşan su birikintisinde mahsur kalan 4 kişilik aile, ekipler tarafından kurtarılmıştı.

Aynı mevkide yayla sakinleri ve mahalle muhtarları, temin ettikleri botla hem yaylaya ulaştı hem de doğal oluşan bu alanda eğlenceli vakit geçirdi.

Bozkır ilçesi Hisarlık Mahallesi Muhtarı Ramazan Altun yaptığı açıklamada, "Dün yayla yolumuzda oluşan su birikintisi nedeniyle bir aile mahsur kalmıştı. Ekiplerimiz sağ olsun, kendilerini kurtardı. Köyümüzün yayla yolunun ulaşıma kapanması üzerine biz de bir bot temin ederek bugün mahallemizin gençleriyle birlikte yaylamıza gittik. Böylece hem yaylamıza ulaştık hem de keyifli ve eğlenceli bir gün geçirdik" dedi.

