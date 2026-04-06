Şehit evlatlarının ve eşlerinin hatıralarını 3 boyutlu rölyeflerde yaşatıyorlar

Konya’nın Akşehir ilçesinde şehitlerin hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla başlatılan anlamlı çalışmada şehit yakınları şehit verdikleri evlatlarının, eşlerinin fotoğraflarını özenle çalışarak 3 boyutlu rölyef haline getiriyor.

Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği tarafından düzenlenen kurs kapsamında, şehitlerin fotoğrafları üç boyutlu kağıt rölyef tekniğiyle hazırlanıyor. Dernek Başkanı İsmail İnce'nin öncülüğünde, Akşehir Halk Eğitim Merkezi ile Akşehir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen kurs; şehit aileleri ve gazileri bir araya getirerek hem sanatsal hem de duygusal bir ortam oluşturuyor. Şehit anneleri, babaları, eşleri ve kardeşleri, şehitlerin fotoğraflarını katmanlı kağıt teknikleriyle üç boyutlu hale getirerek anlamlı eserler ortaya çıkarıyor.

Şehit Pilot Teğmen Murat Orbay'ın babası Musa Orbay, dernekte düzenlenen kursta Kayseri Sarımsaklı'da uçağın kaza kırıma uğraması sonucu şehit verdiği evladının fotoğrafını özenle düzenlerken, kardeşi İbrahim Geçer'in 2011 yılında Hakkari Çukurca'da şehit düştüğünü ifade eden şehit ablası Dursiye Ceylan çalışmadan duyduğu memnuniyeti ifade etti. Şehit Murat Ateş'in eşi Meral Ateş de acılarını sanatla ifade ettiklerini belirtti. Kıbrıs Gazisi Muammer Becerik, çalışmalarından memnun olduğunu belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

"Şehit ve gazi ailelerimize kalıcı bir hatıra kalmasını temenni ediyoruz''

Üç boyutlu rölyeflerin yapımı için tüm şehit yakınları ve gaziler ile yakından ilgilenen kurs öğretmeni Funda Fırat Yavaş, amaçlarının kalıcı hatıralar bırakmak olduğuna değinerek "Akşehir Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Akşehir Halk Eğitim Merkezi ve Şehit ve Gaziler Derneği iş birliğiyle halk eğitim merkezi tarafından bu kursa görevlendirildim. Akşehir'de şehit ve gazi ailelerimizin hatıralarını yaşatmak, onlardan bir anı bırakmak için bu kursu açtık. Kursumuz 3 boyutlu kağıt rölyef olarak geçiyor. Kağıtların bir araya gelmesiyle üç boyutlandırılarak yapılıyor. Bu çalışmalarımızın sonucunda şehit ve gazi ailelerimize kalıcı bir hatıra olarak kalmasını temenni ediyoruz" dedi.

Akşehir Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı İsmail İnce de, şehit ve gazileri unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirterek, şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, vefat eden gazilere de Allah'tan rahmet diledi.

