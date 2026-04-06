Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ara seçim gündemimizde yok

Kabine toplantısının sona ermesinin ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada gündemlerinde ara seçim olmadığını amaçlarının ülkeyi bölgedeki ateş çemberinden uzak tutmak olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bir haftalık aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yoğun gündemle toplandı.

Toplantının sona ermesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, kameraların karşısına geçti Cumhurbaşkanı Erdoğan burada açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısına cevap verdi.

"GÜNDEMİMİZDE ARA SEÇİM YER ALMIYOR"

Erdoğan açıklamasında "Bize kimse gündem dayatamaz. Ne hükümetimizin ne milletimizin yakın vadedeki siyasi koordinatlarında erken ya da ara seçimin yer almadığının bilinmesini istiyorum.

Bölgemizde krizler, çatışmalar ve büyük çalkantılar yaşanırken bizim tek bir gündemimiz var. Tek gündemimiz ülkemizi bölgedeki ateşten uzak tutmak" dedi. 

"ENERJİ ARZ GÜVENLİĞİ, TEDARİKİ VE DEPOLAMA NOKTASINDA SORUNUMUZ YOK"

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Biz, yatırıma, üretime, hizmete, kalkınmaya gitmesi gereken kaynakları hortumlayanlarla hukuk dairesi içinde mücadele etmenin çabasındayız. Bölgemizde krizler, çatışmalar yaşanırken bizim tek gündemimiz vardır o da ülkemizi bu ateşten uzak tutmak, milletimizin sofrasındaki ekmeğini büyütmektir.

Türkiye'nin uluslararası yatırımcıların gelecek planlamalarında bir istikrar adası, güvenli liman olarak öne çıktığını görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Hürmüz'ün kapanması yalnızca bir sektörü değil, enerjiden tarıma, sanayiden teknolojiye her alanda küresel ekonomiyi derinden sarsıyor.

Enerji arz güvenliği, tedariki ve depolama noktasında bir sorunumuz yok. Fahiş fiyat artışlarıyla milletin ekmeğine kan doğrayan savaş fırsatçılarına yönelik denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor.

AYRINTILAR GELİYOR..

Kaynak: Haber Merkezi

