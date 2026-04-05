Son düdük çaldı! Konyaspor Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 28. haftasında Thomas Fink'in ekibi Samsunspor ile İlhan Palut'un yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.
Ligde orta sıralarda bulunan Samsunspor üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken, Konyaspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.
Halil Umut Meler düdük çaldı
Samsunspor-Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Gökmen Baltacı yaptı.
MAÇTAN DAKİKALAR;
5' Tümosan Konyaspor bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Enis Bardhi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.
6' Ceza sahası içinde topla buluşan Tanguy Coulibaly, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.
23' GOL! Enis Bardhi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.
25' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Carlo Holse
42' GOL! Samsunspor takımında golün adı Carlo Holse.
44' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Berkan Kutlu
Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.
56' Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Tanguy Coulibaly tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.
72' GOL! Carlo Holse Samsunspor takımını öne geçiren golü atıyor.
79' GOL! Tümosan Konyaspor takımında golün adı Blaz Kramer.
Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.
