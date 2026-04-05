GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,689 TL
EURO
51,316 TL
STERLİN
59,056 TL
GRAM
6.785 TL
ÇEYREK
11.711 TL
YARIM
23.218 TL
CUMHURİYET
45.723 TL
GÜNCEL Haberleri

Son düdük çaldı! Konyaspor Samsunspor ile 2-2 berabere kaldı

- Güncelleme Tarihi:

Süper Lig’in 28. haftasında heyecan başladı! Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda karşı karşıya geldi.

Süper Lig'in 28. haftasında Thomas Fink'in ekibi Samsunspor ile İlhan Palut'un yönetimindeki Konyaspor karşı karşıya geldi.

Ligde orta sıralarda bulunan Samsunspor üst sıralara yaklaşmayı hedeflerken, Konyaspor ise son haftalarda yakaladığı çıkışı sürdürerek alt sıralardan kurtulmayı hedefliyor.

Halil Umut Meler düdük çaldı

Samsunspor-Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetti. Meler'in yardımcılıklarını Murat Şener ve Gökmen Baltacı yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR;

5' Tümosan Konyaspor bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi sol çaprazdan gören bir noktadan Enis Bardhi tarafından çekilen şut defansın müdahalesiyle engelleniyor.

6' Ceza sahası içinde topla buluşan Tanguy Coulibaly, altıpas üzerinden vuruşunu yapıyor,savunma araya girerek tehlikeyi önlüyor.

23' GOL! Enis Bardhi penaltıdan attığı golle takımını öne geçiriyor.

25' Hakem oyunu ofsayt gerekçesiyle bir kez daha durduruyor.Rakip yarı alanın ortalarında ofsayta düşen oyuncu Carlo Holse

42' GOL! Samsunspor takımında golün adı Carlo Holse.

44' Bu dakikada Tümosan Konyaspor takımı gole yaklaşıyor ancak ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çekilen şut defansın araya girmesi ile engelleniyor. Şutu çeken isim Berkan Kutlu

Hakem ikinci yarıyı başlatıyor.

56' Samsunspor takımı bu dakikada tabelayı değiştirme fırsatına yaklaşıyor ancak ceza sahası içi sol çaprazından Tanguy Coulibaly tarafından çekilen şut çerçeveyi bulmuyor.

72' GOL! Carlo Holse Samsunspor takımını öne geçiren golü atıyor.

79' GOL! Tümosan Konyaspor takımında golün adı Blaz Kramer.

Mücadele 2-2 eşitlikle sona erdi.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
