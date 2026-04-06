Türkşeker 525 geçici işçi alımı başladı! Fabrikalarda yeni istihdam kapısı
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), şeker fabrikalarında görevlendirmek üzere 525 geçici işçi alımı yapacağını duyurdu. İŞKUR üzerinden alınacak başvurular bugün başlarken, alımı yapılacak işçilerin kadro dağılımı açıklandı.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. (Türkşeker), üretim kapasitesini artırmak ve yaklaşan kampanya dönemine hazırlık yapmak amacıyla bünyesine 525 yeni geçici işçi katacağını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren kurum, kamu personeli olma hayali kuran binlerce aday için istihdam kapısı araladı. Peki, Türkşeker işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?
525 GEÇİCİ İŞÇİ ALIMI YAPILACAK
Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacak.
TÜRKŞEKER İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
Başvurular, 6 Nisan 2026 tarihinden itibaren Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine yapılabilecek. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesinden öğrenilebilecek.
Yorumlar
HG
Hamit gündoğdu
2 saat önce
Sezonluk işçi diyinde konu net anlaşılsın..
