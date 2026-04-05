Konya’da yasak başladı! Para cezası var

Konya’nın Meram ilçesinde vatandaşlardan gelen şikayetler ve talepler doğrultusunda yeni bir genelge yayımlandı. İlçe kaymakamlığı tarafından yayımlanan genelgede halk huzurunu bozan davranışlar sergileyen kişiler için para cezası uygulanacağı bildirildi. İşte konuyla ilgili detaylar..

Meram Kaymakamlığı, ilçe genelinde vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla 04.04.2026 tarihi itibarıyla yürürlüğe giren bir genelge yayımladı.

Genelgede; işgallerin, gürültünün, rahatsız edici davranışların ve çevre kirliliğinin önlenmesi, vatandaşların can ve mal güvenliği ile kamu düzeni, genel sağlık ve çevrenin korunması hedefleniyor.

YASAKLANAN DAVRANIŞLAR

Bu kapsamda, Meram ilçe sınırları içerisinde bulunan otoparklar, açık ve kapalı pazar yerleri, kaldırımlar ve yol kenarlarında araç içinde zorunlu haller dışında beklemek yasaklandı.

Ayrıca araç içinde ya da yanında bekleyerek yeme-içme veya alkol tüketimi yapılması, bu esnada gürültü çıkarılarak çevrenin rahatsız edilmesi ve çöplerin, boş cam ya da plastik şişelerin bu alanlara bırakılması da yasak kapsamına alındı.

Söz konusu yasaklar; 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 66. maddesi, 1700 sayılı Dahiliye Memurları Kanunu'nun 27. maddesi ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine dayanılarak uygulanacak.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Kaymakamlık, belirlenen kurallara uymayan kişiler hakkında 5326 sayılı Kabahatler Kanunu çerçevesinde "emre aykırı davranış” gerekçesiyle idari para cezası kesileceğini açıkladı.

Yaklaşık 350 bin nüfusa sahip, üç üniversiteye ev sahipliği yapan ve doğal, tarihi ile turistik değerleriyle öne çıkan Meram'da, bu genelge ile birlikte daha düzenli, huzurlu ve güvenli bir yaşam ortamı oluşturulması amaçlanıyor.

İlgili yasak için TIKLAYINIZ

(Meltem Aslan)