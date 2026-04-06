Konya’da yangın paniği! Tek tek tahliye edildiler

Konya'nın Karatay ilçesinde bulunan Doktor Abdullah Salim Sokak'ta, yabancı uyruklu ailenin kaldığı bir apartmanın bodrum katında atıkların yakılmasıyla yangın çıktı. Yangın mahallede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın apartmanın bodrum katındaki atıkların yakılmasıyla başladı. Alevleri fark eden bina sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi.

EKİPLER HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek kontrol altına aldı. Polis ve sağlık ekipleri de bölgede hazır bulundu. Yangın sırasında binada bulunan vatandaşlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İtfaiye ve sağlık ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürerken, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durumun yaşanmadığı bildirildi. Ekipler 5'i çocuk 3 yetişkin kurtardı. Son olarak yaşlı bir kadını binadan güvenli şekilde tahliye ettiği öğrenildi.

Apartmanda bulunanların neredeyse tamamı itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, yangına zamanında müdahale edilmemesi durumunda ciddi sonuçların ortaya çıkabileceği belirtildi. Yetkililer, itfaiyenin hızlı ve etkili müdahalesinin olası bir faciayı önlediğini ifade etti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer, vatandaşları yangın riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

(Ali Asım Erdem)