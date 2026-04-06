Konya’da sanal bahisle mücadele seferberliği

Resmi verilere göre sanal kumar ve yasa dışı bahis piyasasında dönen paranın Türkiye’de yaklaşık 50 milyar dolar, dünya genelinde ise yaklaşık 1 trilyon dolar civarında olduğu belirtilirken, sanal kumar ve yasa dışı bahisle mücadele için çalışmalar devam ediyor.

Konya'da Hukuki Araştırmalar Derneği (HUDER) tarafından düzenlenen 'Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Ailenin Bilinçlendirilmesi Projesi'nin tanıtımı, Necmettin Erbakan Üniversitesi'nin ev sahipliğinde yapıldı.

Programda konuşan HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak, sadece proje tanıtımı değil, farkındalık seferberliğinin ilk adımı için bir arada olduklarını belirterek, "Bugün burada sadece bir proje tanıtımı için değil, bir seferberlik için bir aradayız.

Sanal bahisle mücadele ve aileyi bilinçlendirme projemizin bu çalışması bir etkinlikten daha fazlası bizim için bir insanlık meselesi, bir toplumsal sorumluluk. Son yıllarda dijital dünyanın sunduğu kolaylıkların ardında ne yazık ki, görünmeyen bir karanlık büyüyor. Ekranların arkasında, reklamlarda, uygulamalarda, sosyal medya içerikleri üzerinde gençlerimizi hedef alan, aileleri sarsan sanal kumar ve bahis tuzağı var.

Bir tıkla, bir uygulamayla hatta sosyal medya üzerinden dahi gençlerimizin hedef alan, aileleri sarsan sanal kumar ve bahis tuzağıyla karşı karşıyayız. Artık bu mesele sadece bir bağımlılık değil, sessizce ilerleyen bir toplumsal erozyon haline geldi ve maalesef bu erozyona kapılan evlatlarımız umutlarını kaybediyor. Hayatlarının baharında adliye ile tanışıyor, aileler dağılma noktasına geliyor, hayatları kararıyor.

Yine maalesef çoğu insan o uçurumun kenarına gelinceye kadar tehlikenin farkında bile olmuyor. Resmi verilere göre sanal kumar ve yasa dışı bahis piyasasında dönen para Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolar, dünya genelinde ise yaklaşık 1 trilyon dolar civarında.

Bu piyasadan nemalanmak isteyen suç örgütleri bütün güçleriyle daha sazla kişiyi bu bataklığa çekmek için uğraş veriyorlar. Suç örgütlerinin hem dijital platformları hem de sanal torbacıları kullanarak yaptıkları bu çalışmalar ne yazık ki Türkiye'de 5 milyondan dünyada ise 300 milyondan fazla kişinin kumar bataklığına kapılmasına sebep olmuş durumda" dedi.



Programa ev sahipliği yapan Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, "Sanal dünya yeni bir sokak gibidir. Işıkları parlaktır, çağrısı güçlüdür ama köşeleri karanlıktır. Sanal vahşet de tam o karanlık köşelerde büyüyor. Bazen bir oyun gibi sunuluyor, bazen kolay kazanç vaadiyle pazarlanıyor, bazen de yalnızlığa, meraka ve zayıf anlara hitap ediyor.

Oysa görünen heyecan kısa sürüyor, geride ise çoğu zaman borç ve keder kalıyor. Çaresizlik kalıyor, kırgınlık ve kalıyor, ekranda beliren ‘kazandın' sözü gerçekte borç ve icra yüküne dönüşebiliyorsa burada hepimize görev düşmektedir. Uyarıcı olmak zorundayız, koruyucu olmak zorundayız.

Birlikte hareket edip bu belanın karşısında durmak zorundayız. Bu meselenin bir diğer boyutu da suç ekonomisidir. Yasa dışı gelirler farklı ödeme yöntemleri ve dijital kanallar üzerinden dolaşıma sokulabiliyor. Burada konu yalnız asayiş değildir. Mesele aynı zamanda adaletin itibarıdır. Suçun kazancı kesilirse suç örgütleri zayıflayacaktır" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi İbrahim Akın ise, "Sanal bahis meselesi de bireysel bağımlılık, ekonomik kayıp ya da hukuki bir ihlal olmakla beraber aile yapımızı, gençlerimizi, çocuklarımızın istikbalini ve toplumsal huzurumuzu hedef alan çok boyutlu bir tehdittir.

Bu yönüyle sanal bahiste mücadele bir güvenlik meselesi olduğu kadar aileyi koruma, nesli muhafaza etme ve toplumsal farkındalığı da büyütme meselesidir. Konya olarak bizler köklü medeniyet birikimiyle aileyi, toplumun çekirdeği, neslin emanetçisi ve değerlerimizin taşıyıcısı olarak gören bir şehiriz.

Bu sebeple aileyi zedeleyen her tehdide karşı hem kolluk tedbirleriyle hem de eğitim, bilinçlendirme, hukuk, medya okur-yazarlığı ve toplumsal dayanışma araçlarıyla Güçlü bir mücadele ortaya koymak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

HUDER tarafından İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle hazırlanan 'Aileni Koru: Sanal Bahisle Mücadele ve Ailenin Bilinçlendirilmesi Projesi'nin tanıtım programına, Konya Valisi İbrahim Akın, İl Emniyet Müdürü Maksut Yüksek, AK Parti Konya Milletvekilleri, Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu, HUDER Genel Başkanı Hasan Oymak ile çeşitli kurum ve kuruluşların temsilcisi katıldı.

Kaynak: İHA