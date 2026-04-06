Başkan Altay: Konya tarımın başkenti olmaya devam ediyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın, "Konya Modeli Belediyecilik” vizyonu kapsamında tarım politikaları ve projelerine ilişkin yaptığı konuşmada öne çıkan başlıklar şöyle ifade edilebilir:

Tarımda köklü geçmiş, güçlü bugün

Konya'nın, Çatalhöyük dönemine kadar uzanan tarımsal geçmişi, bugünkü politikaların temelini oluşturuyor. Anadolu'nun "tahıl ambarı” olarak bilinen şehir, üretim değeri, istihdam ve ticari hacim açısından Türkiye'nin tarım merkezi olma özelliğini koruyor.

Kuraklıkla mücadele ve bilinçli üretim

Sürdürülebilir tarım hedefi doğrultusunda eğitim faaliyetlerine büyük önem veriliyor. Bitkisel üretim, hayvancılık, arıcılık ve modern sulama teknikleri gibi alanlarda çiftçilere kapsamlı eğitimler sunuluyor. Özellikle kuraklıkla mücadele, suyun verimli kullanımı ve doğru sulama yöntemleri ön plana çıkıyor. Ayrıca sahada görev yapan uzmanlar birebir destek sağlarken, "Çiftçi Bilgi Sistemi” sayesinde üreticiler dijital ortamda da danışmanlık alabiliyor.

Fidan ve ürün çeşitliliği desteği

Kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında üreticilere 1 milyon 350 bin meyve fidanı dağıtıldı. Elma, kiraz, ceviz, badem ve zeytin gibi ürünlerin yanı sıra bağcılık da ciddi şekilde desteklendi. Kuraklığa dayanıklı sumak, zeytin ve Antep fıstığı gibi ürünlerin teşvik edilmesiyle iklim dostu üretim çeşitliliği artırıldı.

Çilek üretiminde büyük sıçrama

48 milyon çilek fidesi desteği sayesinde Konya, Türkiye genelinde çilek üretiminde üçüncü sıraya yükseldi. Bunun yanı sıra lavanta ve safran gibi tıbbi ve aromatik bitkiler de üretim yelpazesine dahil edilerek alternatif tarım ürünleri yaygınlaştırıldı.

Hayvancılık ve arıcılığa kapsamlı destek

Hayvancılık sektöründe ekipman desteği, damızlık hayvan temini ve mobil hizmetler sağlandı. Arıcılıkta ise kovan, ekipman ve güneş enerjisi destekleriyle üreticilerin kapasitesi artırıldı. Su ürünleri alanında Beyşehir'de balıklandırma çalışmaları yapılırken, balıkçılara modern ekipman desteği sunuldu.

Tarımda teknoloji ve Ar-Ge hamlesi

Konya'da tarımın geleceği için teknoloji yatırımlarına hız verildi. Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde kurulan tam otomasyonlu sera, bilimsel çalışmalara katkı sağlıyor. Topraksız tarım sistemleri, akıllı uygulamalar ve robotik teknolojilerle modern üretim yöntemleri sahada yaygınlaştırılıyor.

Kuraklıkla mücadele devam ediyor

Kuraklıkla mücadele kapsamında su yönetimi öncelikli alanlardan biri oldu. Arıtılmış atık suyun sulamada kullanılması, gölet ve sulama tesisleri kurulması gibi projelerle su verimliliği artırıldı. 2014'ten bu yana arıtma çamurlarının tarımda kullanılmasıyla toprak ıslahı sağlanırken, milyonlarca metrekare alan üretime kazandırıldı.

Konya'ya ait coğrafi işaretli ürün sayısı 88'e ulaştı

Coğrafi İşaretli Lezzetler Rotası projesi ile yerel ürünler desteklenirken, Konya'ya ait coğrafi işaretli ürün sayısı 88'e ulaştı. Öte yandan lavanta ürünleri için "Lavonya” markası oluşturulurken, "PELEN” markasıyla yöresel ürünlerin satışı desteklendi. Ayrıca üreticilerin doğrudan tüketiciye ulaşabildiği yerel pazarlar kuruldu.

Konya'nın küresel tarım politikalarında söz sahibi oluyor

Konya, Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği çalışmalarıyla tarım alanında uluslararası iş birliklerini güçlendiriyor. 317 üyeye ulaşan birlik, bilim diplomasisi ödülüne layık görülürken, Konya'nın küresel tarım politikalarında söz sahibi olması hedefleniyor.

Gençler ve kadınlara yönelik projeler

Kadın çiftçiler, gençler ve dezavantajlı gruplara yönelik projelerle tarımda sosyal kapsayıcılık artırıldı. Eğitim projeleriyle on binlerce öğrenciye ulaşıldı ve kadın kooperatifleri desteklenerek istihdam oluşturuldu.

Toplam destek 965 milyon lirayı aştı

2018 yılından bu yana tarımsal kalkınma için yapılan toplam destek miktarı 965 milyon lirayı aşarken, sadece 2025 yılında 24,5 milyon liralık destek sağlandı.

Başkan Altay, açıklamasında, tarımın artık yalnızca ekonomik değil; gıda güvenliği, milli güvenlik ve diplomasi açısından da stratejik bir alan olduğu vurgulandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarımı stratejik sektör olarak konumlandıran vizyonuna dikkat çeken Başkan Altay, Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ilk yedi ülke arasında yer aldığını söyledi.

Konya'nın sahip olduğu yaklaşık 1 milyon 890 bin hektarlık tarım arazisiyle bu vizyonun en önemli merkezlerinden biri olduğu belirten Başkan Altay, şehrin tarımda üretim, planlama ve yönetim açısından öncü rolünü sürdüreceği belirtti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Altay, tüm bu çalışmalarla tarımı güçlendirmeye, üreticiyi desteklemeye ve şehri uluslararası ölçekte bir tarım merkezi haline getirmeye devam edeceğini vurguladı.

(Ali Asım Erdem)