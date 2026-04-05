Konya’da özel otobüs seferi! Bu tarihlere dikkat

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da özel otobüs seferi! Bu tarihlere dikkat

Konya AKOM'un açıklamasına göre, 2026 Tarım Fuarı süresince ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla özel düzenlemeler yapıldı.

FUAR TARİHİ VE YERİ

7–11 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Konya 2026 Tarım Fuarı, TÜYAP Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak.

ÖZEL OTOBÜS SEFERLERİ

Bu kapsamda, Alaaddin Turnike ile TÜYAP Fuar Merkezi arasında özel otobüs seferleri düzenlenecek.

FUAR ALANINA GİDEN OTOBÜS HATLARI

Ayrıca fuar alanına ulaşım sağlayan mevcut toplu taşıma hatları da açıklandı.

TÜYAP Fuar Merkezi'ne giden veya yakınından geçen otobüs hatları şunlardır:

34
54
118
119
120

Bu düzenlemeler sayesinde fuara gitmek isteyen ziyaretçilerin ulaşımını daha rahat ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmesi hedefleniyor.

(Meltem Aslan)

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER