GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,641 TL
EURO
51,562 TL
STERLİN
59,248 TL
GRAM
6.831 TL
ÇEYREK
11.789 TL
YARIM
23.373 TL
CUMHURİYET
46.028 TL
KONYA Haberleri

Konya merkezli 13 ilde FETÖ operasyonu: 19 şüpheli yakalandı

Cumali Özer
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki mahrem yapılanmasında görev aldığı belirlenen 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda düğmeye basıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON DÜZENLENDİ

Başsavcılığın talimatıyla 6 Nisan 2026 tarihinde Konya merkezli olmak üzere İstanbul, Sakarya, Mersin, Ankara, Yalova, Isparta, İzmir, Sivas, Aksaray, Bursa, Kayseri, Denizli ve Afyonkarahisar'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

1 ŞÜPHELİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor. Hakkında yakalama kararı bulunan diğer şüphelinin ise firari olduğu ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
