Konya’da şiddetli yağış ve dolu! Tarlalar sular altında kaldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde akşam saatlerinde başlayan yağmur, kısa süre sonra yerini dolu yağışına bıraktı. İlçenin birçok bölgesinde etkili olan dolu yağışı, özellikle kırsal mahallelerde endişeye neden oldu.
Uzunkaş, Koymat, Demiryalı ve Kayalı mevkiilerinde dolu yağışının ekili alanlara zarar vermiş olabileceği belirtildi. Çiftçilerin, yağışın ardından arazilerinde inceleme yaptığı öğrenildi.
Çiftçilerden Salih İvriz yaşananları şu sözlerle anlattı:
"Çok güzel yağmur yağıyordu. Bir süre sonra dolu yağmaya başladı. Aracımla hemen arazileri kontrol etmeye gittim. Birçok tarla doluyla kaplıydı. Dolunun ne kadar etkili olduğu, yapılacak incelemelerden sonra ortaya çıkacak.”
Yetkililerin bölgede hasar tespit çalışmalarına başlaması bekleniyor.
