Konya kız KYK yurdunda panik anları! Bir kişi binaya girdiği sırada yakalandı

Konya'nın Ereğli ilçesinde bulunan KYK Kız Yurdu'nda gece saatlerinde yaşanan olay, yurtta kalan öğrenciler arasında kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
İkinci kata kadar çıktı!
Alınan bilgilere göre, yurtta kalan öğrencilerin bulunduğu C blok'a bir kişi binaya girdiği sırada yakalandı.
Durumun bildirilmesi üzerine Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerine sevk edilerek şahsa müdahale etti.
Şahsın yurda giriş nedeni ve olayın detaylarına ilişkin incelemenin sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından yurt yönetimi ve ilgili birimlerin gerekli değerlendirmeleri yaptığı belirtildi.
(Berna Ata)