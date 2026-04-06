Hangisinin ölüm tarihi günümüze daha yakındır? Milyoner Sorusu
Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, Hangisinin ölüm tarihi günümüze daha yakındır?
Cevap:
Verilen şıklar arasında ölüm tarihi günümüze en yakın olan (en son vefat eden) isimCharlie Chaplin'dir.
Bu isimlerin vefat tarihlerini eskiden yeniye doğru sıralarsak tablo şu şekildedir:
Kişi Ölüm Tarihi
Charlie Chaplin: 25 Aralık 1977 (EN YAKIN)
Elvis Presley: 16 Ağustos 1977
Bruce Lee: 20 Temmuz 1973
Pablo Picasso: 8 Nisan 1973
Bu dört isim içinde Elvis Presley ve Charlie Chaplin aynı yıl (1977) vefat etmiştir. Ancak Elvis Presley Ağustos ayında, Charlie Chaplin ise Aralık ayında hayatını kaybetmiştir.
Sıralama mantığına göre kronolojik olarak günümüze en yakın olan (en son vefat eden) kişi 25 Aralık 1977 tarihiyle Charlie Chaplin'dir.
