GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,628 TL
EURO
51,423 TL
STERLİN
59,172 TL
GRAM
6.780 TL
ÇEYREK
11.532 TL
YARIM
22.996 TL
CUMHURİYET
45.531 TL
YAŞAM Haberleri

Hangisinin ölüm tarihi günümüze daha yakındır? Milyoner Sorusu
Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, Hangisinin ölüm tarihi günümüze daha yakındır?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor.  Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma  her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor.

Soru: Hangisinin ölüm tarihi günümüze daha yakındır? 

Cevap: 

Verilen şıklar arasında ölüm tarihi günümüze en yakın olan (en son vefat eden) isimCharlie Chaplin'dir.

Bu isimlerin vefat tarihlerini eskiden yeniye doğru sıralarsak tablo şu şekildedir:

Kişi Ölüm Tarihi

Charlie Chaplin:  25 Aralık 1977 (EN YAKIN)

Elvis Presley:  16 Ağustos 1977

Bruce Lee:  20 Temmuz 1973

Pablo Picasso: 8 Nisan 1973

Bu dört isim içinde Elvis Presley ve Charlie Chaplin aynı yıl (1977) vefat etmiştir. Ancak Elvis Presley Ağustos ayında, Charlie Chaplin ise Aralık ayında hayatını kaybetmiştir.

Sıralama mantığına göre kronolojik olarak günümüze en yakın olan (en son vefat eden) kişi 25 Aralık 1977 tarihiyle Charlie Chaplin'dir.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
