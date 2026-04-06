Hangisinin ölüm tarihi günümüze daha yakındır? Milyoner Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor. Soru: Hangisinin ölüm tarihi günümüze daha yakındır? Cevap: Verilen şıklar arasında ölüm tarihi günümüze en yakın olan (en son vefat eden) isimCharlie Chaplin'dir. Bu isimlerin vefat tarihlerini eskiden yeniye doğru sıralarsak tablo şu şekildedir: Kişi Ölüm Tarihi Charlie Chaplin: 25 Aralık 1977 (EN YAKIN) Elvis Presley: 16 Ağustos 1977 Bruce Lee: 20 Temmuz 1973 Pablo Picasso: 8 Nisan 1973 Bu dört isim içinde Elvis Presley ve Charlie Chaplin aynı yıl (1977) vefat etmiştir. Ancak Elvis Presley Ağustos ayında, Charlie Chaplin ise Aralık ayında hayatını kaybetmiştir. Sıralama mantığına göre kronolojik olarak günümüze en yakın olan (en son vefat eden) kişi 25 Aralık 1977 tarihiyle Charlie Chaplin'dir. Sıralama şu şekilde: Elvis Presley: 16 Ağustos 1977 Charlie Chaplin: 25 Aralık 1977 Elvis Presley: 16 Ağustos 1977 Bruce Lee: 20 Temmuz 1973 Kaynak: Haber Merkezi

