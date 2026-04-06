Çifttekerin TDK Güncel Türkçe Sözlükteki karşılığı nedir? Çiftteker Nedir

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Peki, Çifttekerin TDK Güncel Türkçe Sözlükteki karşılığı nedir? Çiftteker kelime anlamı merak konusu oldu...

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor.

SORU: Çifttekerin TDK Güncel Türkçe Sözlükteki karşılığı nedir?

CEVAP: Bisiklet

Bisiklet kelimesi Türkçeye Fransızcadan geçmiştir. Fransızca orijinali olan "bicyclette" (bisiklet) sözcüğünden alıntıdır.

Kelimenin kökenini parçalarına ayırdığımızda karşımıza ilginç bir yapı çıkar:

bi-: Latince "iki" anlamına gelir.

cycle: Yunanca "kyklos" (çember, tekerlek) kelimesinden gelir.

-ette: Fransızca küçültme ekidir.

Yani kelime anlamı olarak aslında "iki küçük tekerlekli" veya "iki tekercik" demektir.

Türkçedeki Tarihsel Yolculuğu

Bisikletin dilimize girişi 19. yüzyılın sonlarına (Osmanlı dönemine) dayanır. Ancak "bisiklet" kelimesi yaygınlaşmadan önce bu araç için farklı isimler de kullanılmıştır:

Velespit: Yine Fransızca "vélocipède" (hızlı ayak) kelimesinden geçmiştir. Eskiler bisiklete uzun süre velespit demiştir.

Derrace: Arapça kökenli bir kelime olup, Osmanlı döneminde bisiklet için kullanılan resmi terimlerden biriydi.

Çiftteker: Kelimenin tam Türkçe karşılığı olarak önerilmiş ve kullanılmıştır.

Hatta halk ağzında bu yeni ve hızlı araca "şeytan arabası", "yelyetmez" veya "demirat" gibi yakıştırmalar da yapılmıştır. Günümüzde ise Fransızcadan aldığımız "bisiklet" formu standart hale gelmiştir.

