Konya’da bugün vefat edenler 6 Nisan 2026 Pazartesi

|Adı Soyadı
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Doğum yeri
Doğum tarihi
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Mezarlık
Defin
|MEHMET ÇAĞRI GİLİSIRALIOĞLU
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KONYA
20.01.1938
|MUSALLA MEZARLIĞI
|MUSTAFA ÖZKASAP
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BURGAZ/BULGARİSTAN
13.05.1951
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|MEHMET TOPUZOĞLU
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KONYA
05.10.1977
|YAZIR MEZARLIĞI
|MUSTAFA BALABAN
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KONYA
01.01.1950
|DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
|HASAN FEHMİ YILDIRIM
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KONYA
08.12.1983
|YAZIR MEZARLIĞI
|AYHAN ÇIKRIKÇI
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BOYABAT
12.12.1949
|YAZIR MEZARLIĞI
|MEHMET KORUYUCU
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ŞATIR
29.12.1942
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|MUSTAFA TAŞ
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KONYA
23.12.1955
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|AHMET YILDIRIM
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İDİL
30.07.1969
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|HALİL UYGUN
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HAREMİ
03.06.1960
|BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
|HANİFE YAYLALI
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ERZURUM
20.03.1953
|MUSALLA MEZARLIĞI
|CELALETTİN DELEN
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KONYA
24.12.1973
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|AHMET TALAŞ
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SELÇUKLU
11.01.2008
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|EŞE KARABULUT
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CERİT
20.01.1940
|HARMANCIK MEZARLIĞI
|HAVVA YILMAZ
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KAYAPINAR
30.04.1943
|HACIFETTAH MEZARLIĞI
|AHMET BOZDOĞAN
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TOMARZA
01.10.1971
|YAZIR MEZARLIĞI
|RÜSTEM KURT
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KARABIYIK
01.09.1958
|TEKKE MEZARLIĞI
|İBRAHİM ERARABACI
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KONYA
20.11.1947
|MUSALLA MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
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Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
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