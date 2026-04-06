GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,628 TL
EURO
51,423 TL
STERLİN
59,172 TL
GRAM
6.780 TL
ÇEYREK
11.532 TL
YARIM
22.996 TL
CUMHURİYET
45.531 TL
YAŞAM Haberleri

Konya’da bugün vefat edenler 6 Nisan 2026 Pazartesi

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 6 Nisan 2026 Pazartesi
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 6 Nisan 2026 Pazartesi günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum yeri

Doğum tarihi

Mezarlık

Defin
MEHMET ÇAĞRI GİLİSIRALIOĞLU

KONYA

20.01.1938

 MUSALLA MEZARLIĞI
MUSTAFA ÖZKASAP

BURGAZ/BULGARİSTAN

13.05.1951

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
MEHMET TOPUZOĞLU

KONYA

05.10.1977

 YAZIR MEZARLIĞI
MUSTAFA BALABAN

KONYA

01.01.1950

 DERE BÜYÜK MEZARLIĞI
HASAN FEHMİ YILDIRIM

KONYA

08.12.1983

 YAZIR MEZARLIĞI
AYHAN ÇIKRIKÇI

BOYABAT

12.12.1949

 YAZIR MEZARLIĞI
MEHMET KORUYUCU

ŞATIR

29.12.1942

 ÜÇLER MEZARLIĞI
MUSTAFA TAŞ

KONYA

23.12.1955

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
AHMET YILDIRIM

İDİL

30.07.1969

 KARAASLAN MEZARLIĞI
HALİL UYGUN

HAREMİ

03.06.1960

 BOSNA HERSEK MEZARLIĞI
HANİFE YAYLALI

ERZURUM

20.03.1953

 MUSALLA MEZARLIĞI
CELALETTİN DELEN

KONYA

24.12.1973

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
AHMET TALAŞ

SELÇUKLU

11.01.2008

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
EŞE KARABULUT

CERİT

20.01.1940

 HARMANCIK MEZARLIĞI
HAVVA YILMAZ

KAYAPINAR

30.04.1943

 HACIFETTAH MEZARLIĞI
AHMET BOZDOĞAN

TOMARZA

01.10.1971

 YAZIR MEZARLIĞI
RÜSTEM KURT

KARABIYIK

01.09.1958

 TEKKE MEZARLIĞI
İBRAHİM ERARABACI

KONYA

20.11.1947

 MUSALLA MEZARLIĞI
 

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER