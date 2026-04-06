Hangisi liselerdeki kimya derslerinde işlenen konulardan biri olamaz? Milyoner Sorusu

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının son yayınlanan bölümünde sorulan sorular, izleyicilerde büyük bir merak uyandırmaya devam ediyor. Yarışmacıların vereceği cevapları heyecanla bekleyen seyirciler, bir yandan da merak ettikleri konuları araştırarak bilgilerini tazeliyor. Oktay Kaynarca’nın sunumuyla ekrana gelen yarışma her zamanki gibi izleyicisini hem heyecanlandırmayı hem de yeni bir şeyler öğretmeyi başarıyor. Peki, Hangisi liselerdeki kimya derslerinde işlenen konulardan biri olamaz?

Ekranların fenomen yarışması Kim Milyoner Olmak İster de son sorulan sorular yine büyük ilgi gördü. Yarışmacının hamlesini merakla bekleyen izleyiciler, sunulan ilginç bilgiler karşısında kayıtsız kalmayarak doğru cevapları dijital mecralarda araştırmaya başladı. Hem yarışmacı koltuğunda hem de ekran karşısında tam bir bilgi maratonu yaşandı. Soru: Hangisi liselerdeki kimya derslerinde işlenen konulardan biri olamaz? Cevap: Liselerdeki kimya derslerinde (özellikle Organik Kimya ünitesinde) işlenen konular arasında yer almayan seçenek Alkonlardır. Kimya müfredatında yer alan diğer terimlerin açıklamaları şöyledir: Alkanlar: Karbon atomları arasında sadece tekli bağ bulunan doymuş hidrokarbonlardır (Örn: Metan, Etan). Alkenler: Yapısında en az bir tane çiftli bağ ($C=C$) bulunduran doymuş olmayan hidrokarbonlardır (Örn: Etilen). Alkinler: Yapısında en az bir tane üçlü bağ ($C equiv C$) bulunduran doymuş olmayan hidrokarbonlardır (Örn: Asetilen). "Alkon" ise kimya literatüründe bu grup isimlerine (Alkan, Alken, Alkin) benzetilerek uydurulmuş, müfredatta veya genel terminolojide karşılığı olmayan bir kelimedir. Muhtemelen Alkoller konusu ile karıştırılması için şıklara eklenen yanıltıcı bir terimdir. Kaynak: Haber Merkezi

