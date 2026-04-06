Sosyal medyada "15 yaş'' sınırı yasalaşıyor

Sosyal medyaya 15 yaş sınırı getiren düzenleme komisyondan geçti. Bu hafta yasalaşması beklenen teklif; yaş doğrulaması, ebeveyn kontrolü ve bant daraltma gibi kritik yaptırımları kapsıyor.

Sosyal medya dünyasında çocukların korunmasına yönelik devrim niteliğindeki düzenlemeleri içeren "Sosyal Hizmetler Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi", TBMM ihtisas komisyonundan geçti. Teklifin bu hafta içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda görüşülerek yasalaşması öngörülüyor.

15 yaş altı için sosyal medya yasaklanıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte, sosyal ağ sağlayıcılar 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak. Şirketler, bu yasağın uygulanması için "yaş doğrulama" dahil gerekli tüm teknik tedbirleri almakla yükümlü kılınacak. 15 yaşını doldurmuş ancak reşit olmamış çocuklar için ise "ayrıştırılmış hizmet" sunulacak. Bu hizmetlerin detayları ve alınan güvenlik önlemleri, ağ sağlayıcıların internet sitelerinde şeffaf bir şekilde yayınlanacak.

Ebeveynlere tam kontrol yetkisi

Düzenleme, dijital dünyada ebeveyn denetimini yasal zorunluluk haline getiriyor. Sosyal ağ sağlayıcılar; Hesap ayarlarının yönetilmesi, satın alma, kiralama ve ücretli üyelik işlemlerinin ebeveyn onayına sunulması, kullanım süresinin izlenmesi ve sınırlandırılması gibi özelliklere sahip açık ve anlaşılır ebeveyn kontrol araçlarını sunmak zorunda kalacak.

Kurallara uymayana ağır yaptırım

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, hukuka aykırı içerikleri 1 saat içinde kaldırmakla yükümlü olacak. Yükümlülüklerini yerine getirmeyen platformlara yönelik kademeli yaptırımlar uygulanacak; İdari para cezasına rağmen yükümlülüğünü yerine getirmeyen platforma yeni reklam verilmesi yasaklanacak. Reklam yasağına rağmen 3 ay içinde uyum sağlamayan platformların internet trafiği bant genişliği önce yüzde 50, ardından yüzde 90 oranına kadar daraltılabilecek.

Oyun platformları mercek altında

Kanun teklifiyle ilk kez "oyun sağlayıcı" ve "oyun platformu" tanımları mevzuata giriyor. Günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, Türkiye'de temsilci belirlemek zorunda olacak. Usulüne uygun derecelendirilmeyen (yaş sınırı belirlenmeyen) oyunlar platformlarda sunulamayacak.

Bu kuralı ihlal eden platformlara 1 milyon liradan 30 milyon liraya kadar idari para cezası ve bant daraltma yaptırımı uygulanabilecek.

Aldatıcı reklamlara önlem

Düzenleme sadece çocukları değil, tüm kullanıcıları korumayı hedefliyor. Sosyal ağlar, aldatıcı reklamları engelleyici tedbirleri almakla sorumlu olacak. Ayrıca teklifin bir diğer maddesiyle, Darülaceze'ye yapılacak bağış ve yardımların kurumlar vergisi matrahından indirilmesine imkan tanınacak.

Sosyal medya ve oyun platformlarına yönelik bu köklü değişikliklerin, kanunun Resmi Gazete'de yayımlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesi planlanıyor. Bu süreçte Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), yaş kriterleri ve uygulama usullerine ilişkin yönetmelikleri hazırlayacak.

Kaynak: Haber Merkezi

