Şehit mezarına saldırı: Acılı anne gözyaşlarına boğuldu

Genç yaşta şehit olan polis memuru Sude Sarıkaya’nın mezarına saldırı ve hırsızlık anları kameralara yansırken acılı anne Duru Sarıkaya, gözyaşlarıyla isyan etti.

Adana'da yürekleri sızlatan bir olay yaşandı.

Polis memuru 22 yaşındaki Sude Sarıkaya, 2 Kasım 2024'te İzmir'in Foça ilçesinde hayatını kaybetti.

Genç kadın, Adana'daki Buruk Mezarlığı'nda babasının yanına defnedilirken acılı anne Duru Sarıkaya, mezara oyuncak ve biblolar koydu, kızının mezarını adeta ev gibi süsledi.

Acılı annenin en uğrak noktası haline gelen mezarlıktan hırsızlık olaylarının yaşanması üzerine mezara güvenlik kamerası takıldı.

ŞEHİT POLİSİN MEZARINA SALDIRI

Buna rağmen mezarlığa dadanan hırsızlar rahat durmadı.

Biri kadın 4 kişi, mezara gelerek hem oyuncak ve bibloları çaldı hem de mezara zarar verdi.

O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ACILI ANNENİN GÖZYAŞLARI

Kızının mezarı tahrip edilen acılı anne, duruma isyan ederken gözyaşlarını tutamadı.

Mezar başında gözyaşlarına hakim olamayan anne Duru Sarıkaya, yaşananlara tepki göstererek, "Mezarı dağıtıp zarar vermişler. Saygısızlık yapıp bayrağı tepelemişler. Biz yüzüne bakamazken, üstünde gezmişler. O bizim her şeyimizdi, ben onu babasız büyüttüm.

"KUZUMU TEPELEMİŞLER"

Mezarda bulunan çiçekleri ve oyuncakları çalmışlar, kırıp dağıtmışlar, kuzumu tepelemişler.

Önceden de bu şekilde sıkıntılar olmuştu, o yüzden kamera taktırdık. Bu sefer daha da beter olmuş.

Bayrak üzerinde geziyorlar diye kamera taktırmıştık. Bunu yapanlar bizi izlerse Allah belalarını versin. Ben kuzumun yüzüne bakamıyordum. Musalla taşı üstünde gördüğümde, 'Bu güzel kız benim mi?' demiştim. 4 yaşında babasız kaldı kuzum." dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA