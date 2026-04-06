Efkan Ala: Anayasal engeller Türkiye’ye milyarlarca dolar kaybettirdi

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, partisinin Anayasa Komisyonu’nun çalışmalarına ilişkin, “Birinci aşama, neredeyse nihayetlendi.“ dedi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, Türkiye Basın federasyonu (TÜBAF) tarafından düzenlenen "Anadolu Sohbetleri” programında gazete ve televizyonların Ankara Temsilcileri ile kahvaltılı basın toplantısında bir araya geldi. Ala gündeme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Efkan Ala, Yeni anayasa tartışmalarına ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin ekonomik gelişimi ve demokratik yapısının güçlenmesi için kurumsallaşmış bir demokrasi ve güçlü bir anayasanın zorunlu olduğunu vurgulayan Ala, mevcut sistemin Türkiye'ye ağır maliyetler yüklediğini ifade etti.

Ala, konuşmasında anayasa ile ekonomik kalkınma arasındaki doğrudan ilişkiye dikkat çekerek, "Kurumsallaşmış demokrasiye sahip ülkeler hem gelişmiş hem de kalkınmış ülkelerdir. Bu sistem, sermaye için güvenli bir ortam oluşturur ve yatırımın önünü açar” dedi.

"Öngörülebilirlik yatırımın temelidir”

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için öngörülebilir, hesaplanabilir ve sürprizlere kapalı bir sistemin şart olduğunu belirten Ala, bunun da ancak güçlü bir anayasa ile mümkün olacağını ifade etti.

"Girişim özgürlüğü, yatırım güvenliği ve dış sermaye akışı ancak kurumsallaşmış demokrasi ile sağlanabilir” diyen Ala, anayasanın bu sistemin temel taşı olduğunun altını çizdi.

"Anayasal engeller Türkiye'ye milyarlarca dolar kaybettirdi”

Geçmişte yaşanan örnekleri hatırlatan Ala, özellikle 1990'lı yıllarda Telekom özelleştirmesinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesinin Türkiye'ye büyük ekonomik zarar verdiğini söyledi.

"Türkiye'nin dış borcundan daha değerli bir varlık, yıllar sonra çok daha düşük bir bedelle satıldı. Bunun bedelini millet ödedi” ifadelerini kullandı.

"Darbe ve muhtıraların zemininde eski anayasa vardı”

Ala, eski anayasa yapısının sadece ekonomik değil, siyasi istikrarsızlıkların da temelinde yer aldığını belirterek, 28 Şubat süreci ve muhtıraların bu sistemden güç aldığını dile getirdi.

"Doğru kurgulanmış bir anayasal sistemde darbe ve muhtıra tartışmaları bile olmaz” dedi.

"Cumhurbaşkanını halkın seçmesi krizleri bitirdi”

Anayasa değişiklikleriyle Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesinin önemli bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Ala, bu değişiklikle birlikte geçmişte yaşanan krizlerin sona erdiğini ifade etti.

Ala, Eskiden Cumhurbaşkanlığı seçimleri kriz, muhtıra ve çatışma üretirdi. Halkın seçmesiyle bu sorunlar ortadan kalktı dedi.

Türkiye'nin geçmişte yaşadığı vesayetçi yapıların ve siyasi müdahalelerin geride bırakıldığını belirten Ala, yeni dönemde hedefin siyasetin alanını daha da genişletmek olduğunu söyledi.

Ala, parti kapatma süreçlerinin zorlaştırıldığını ve siyasetin daha güvenli hale getirildiğini vurgulayarak, "Siyaseti garanti altına aldık. Vesayet merkezlerinin kendi işine dönmesini sağladık” dedi.

"Parti devleti eleştirileri ezber söylem”

Muhalefetin "kuvvetler ayrılığı yok” ve "parti devleti” eleştirilerine de yanıt veren Ala, bu söylemlerin gerçekçi olmadığını ifade etti.

"Bu ifadeler ya Türkiye'nin siyasi tarihini bilmemekten ya da kasıtlı manipülasyondan kaynaklanıyor” diyen Ala, Türkiye'nin geçmişte parti devleti tecrübesi yaşadığını hatırlattı.

"Siyasetin alanını genişlettik”

AK Parti'nin yaptığı anayasa değişiklikleriyle siyasetin alanını genişlettiğini belirten Ala,

"Bugün Meclis işliyor, kurumlar çalışıyor. Eksikler varsa onları da açıkça söylüyoruz” ifadelerini kullandı. Ala, mevcut sistemin önceki dönemlere göre daha demokratik olduğunu savunarak,

"Eskiden anayasa tartışması bile yapılamazdı. Bugün herkes özgürce konuşabiliyor” dedi.

"Fiziki otobanları yaptık, şimdi sıra siyasi otobanlarda”

Türkiye'nin son yıllarda büyük altyapı yatırımları gerçekleştirdiğini hatırlatan Ala, bu süreci siyasete taşıma çağrısı yaptı.

"Yolları, köprüleri, havaalanlarını yaptık. Şimdi de siyasi otobanları yapalım diyoruz” diyen Ala, muhalefete açık çağrıda bulundu:

"Gelin, birlikte yeni anayasa yapalım. Masaya gelin, uzlaşalım”

Yeni anayasa sürecinde tüm siyasi partilere çağrıda bulunan Ala, uzlaşı kültürünün önemine dikkat çekti.

"Biz bir ajandayla değil, bir yöntemle geliyoruz. Önce konuşalım, uzlaşalım, sonra millete sunalım” dedi.

Ala, Türkiye'de çok sayıda siyasi parti bulunduğunu ancak yeterli alternatif üretilemediğini belirterek,n"Alternatif üretin, politika geliştirin, millet hangisini isterse o kazansın” ifadelerini kullandı.

"Siyasete müdahale ihtimali bile ortadan kalkmalı”

Yeni anayasanın en önemli hedeflerinden birinin siyasete müdahale ihtimalini tamamen ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Ala, şu ifadeleri kullandı: "Bu ülkede artık darbe ya da müdahale ihtimalinin bile konuşulmaması gerekiyor”

"Türkiye büyük mesafe kat etti”

Türkiye'nin geçmişe kıyasla önemli ilerlemeler kaydettiğini belirten Ala, "İdeal ile kıyasladığımızda yapılacak çok iş var. Ama geçmişle kıyasladığımızda büyük mesafe aldık” dedi.

EFKAN ALA'DAN YENİ ANAYASA VE EKONOMİ MESAJI: "TÜRKİYE 10 BÜYÜK EKONOMİ ARASINA GİRMELİ”

"Kurumsallaşmış demokrasi, yatırımın ve kalkınmanın anahtarıdır”

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, yeni anayasa, siyasi sistem ve ekonomi üzerine yaptığı kapsamlı değerlendirmelerde Türkiye'nin geleceğine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Ala, Türkiye'nin ekonomik sıçramasında yapılan reformların belirleyici rol oynadığını ifade ederek, kurumsallaşmış demokrasi ve güçlü bir anayasanın yatırım ve kalkınmanın temel şartı olduğunu vurguladı.

"30 yılda gelen yatırım, bir yılda geldi”

Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırımlara dikkat çeken Ala, reformların ekonomik etkisini çarpıcı rakamlarla anlattı:

"1970'lerden 2002'ye kadar Türkiye'ye gelen doğrudan yabancı yatırım 14,5 milyar dolar. Reformlardan sonra bir yılda 22 milyar dolar geldi. Bugüne kadar ise 270 milyar doların üzerinde yatırım gerçekleşti” dedi.

Ala, bu yatırımların üretim, istihdam ve büyüme anlamına geldiğini belirterek, "230 milyar dolarlık ekonomi 1,5 trilyon doların üzerine çıktı” ifadelerini kullandı.

"Yatırımın anahtarı: Güven ve öngörülebilirlik”

Ekonomik büyümenin arkasında siyasi ve hukuki reformların bulunduğunu vurgulayan Ala, "Bu başarı, reformlar ve güven ortamıyla sağlandı. Yabancı sermaye güven ister, öngörü ister” dedi.

"Türkiye zor süreçleri demokrasisiyle aştı”

Türkiye'nin geçmişte ciddi krizlerle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ala, Gezi olayları, 17-25 Aralık süreci ve 15 Temmuz gibi gelişmelerin milletin desteğiyle bertaraf edildiğini söyledi.

"Demokrasiyi genişletirseniz, milletin sisteme olan desteği artar. Bu sayede Türkiye bu süreçleri atlattı” dedi.

"Hedef: Garantili demokrasi”

Yeni anayasa ile Türkiye'de demokrasinin daha güçlü ve kalıcı hale getirilmesi gerektiğini belirten Ala, "Artık garantili demokrasiye geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

"Siyasi tartışmaları bitirmeliyiz”

Türkiye'nin daha hızlı kalkınması için siyasi sistem tartışmalarının sona ermesi gerektiğini vurgulayan Ala, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Kişi başı geliri 18 bin dolardan 50-60 bin dolarlara çıkarmak istiyorsak, siyasi sistem tartışmalarını bitirmeliyiz” Ala, gelişmiş ülkelerin ortak özelliğinin oturmuş ve tartışması bitmiş bir siyasi sistem olduğuna dikkat çekti.

"Anayasa uzlaşma metnidir”

Yeni anayasa sürecinin tüm siyasi partilerin katılımıyla yürütülmesi gerektiğini ifade eden Ala, "Anayasa bir uzlaşma metnidir. Herkes görüşünü ortaya koymalı, ortak bir zeminde buluşulmalı” dedi.

"50+1 ve sistem tartışmaları masada konuşulur”

Cumhurbaşkanlığı sistemi ve 50+1 tartışmalarına da değinen Ala, bu konuların toplumda tartışıldığını ancak önceliğin sistemin genel çerçevesi olduğunu belirtti.

"Bu konular konuşulur ama önceliğimiz güçlü ve sürdürülebilir bir sistem kurmak” dedi.

"Çoğunluk karar verir, azınlık korunur”

Ala, demokratik sistemin temel dengesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı: "Kararlar çoğunlukla alınır ama azınlıkta kalanların hak ve özgürlükleri mutlaka korunur. Siyaset sadece matematik değildir, ikna sürecidir”

Anayasa yapım sürecinde farklı yöntemlerin uygulanabileceğini belirten Ala, bazı konularda oy birliği, bazı konularda ise nitelikli çoğunluk veya basit çoğunluk tercih edilebileceğini söyledi.

"Sivil anayasa referandumla taçlanmalı”

Yeni anayasanın toplumun geniş kesimlerinin desteğiyle hazırlanması gerektiğini ifade eden Ala, sürecin sonunda referanduma gidilmesinin önemine dikkat çekti: "Geniş uzlaşı sağlanır ve milletin desteği alınırsa çok güçlü bir anayasa ortaya çıkar”

"Önce yöntemde anlaşmalıyız”

Ala, anayasa sürecinde en önemli konunun yöntem olduğunu belirterek, "Bir ülke önce işlerin nasıl yapılacağı konusunda anlaşmalıdır. Usulde reform çok kıymetlidir” dedi. Türkiye'nin 1876'dan bu yana anayasa tartıştığını hatırlatan Ala,

"Bu süreç zaman alır ama doğru zamanda büyük sıçrama sağlar” ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı adaylığı için yeni düzenlemeye gerek yok”

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ve adaylık tartışmalarına da değinen Ala, mevcut anayasanın bu konuda yeterli olduğunu belirtti. "Meclis erken seçim kararı alırsa Cumhurbaşkanı yeniden aday olabilir. Bu zaten mevcut anayasada var” dedi. Ala, bu konuda yeni bir düzenlemeye ihtiyaç olmadığını vurguladı.

"Muhalefette politik çölleşme var”

Muhalefetin politika üretmekte yetersiz kaldığını savunan Ala, "Yerel yönetimlerde de merkezi siyasette de bir durgunluk var. Muhalefette politik çölleşme söz konusu” dedi. Ala, muhalefetin alternatif politika üretmek yerine eleştiriyle sınırlı kaldığını ifade etti.

"Yolsuzluk iddialarında refleksleri yanlış”

CHP'li belediyelere yönelik iddialarla ilgili de konuşan Ala, AK Parti'nin bu konularda net bir tutum sergilediğini söyledi: "AK Parti'de bir iddia ortaya çıktığında hemen soruşturma açılır, disiplin süreci başlatılır” diyen Ala, muhalefetin ise farklı bir refleks gösterdiğini savundu.

"CHP önce sahipleniyor, sonra toplumdan tepki gelirse geri adım atıyor” ifadelerini kullandı.

"Bazı yerlerde sistematik yolsuzluk düzeni var”

Ala, bazı yerel yönetimlerde ciddi sorunlar bulunduğunu öne sürerek, "Bazı yerlerde sistematik yolsuzluk düzeni kurulmuş durumda” dedi. Kamu yönetiminde sadece yasal değil, aynı zamanda ahlaki sorumluluğun da önemine dikkat çekti.

"Geçmişte vesayetle siyaset yapıldı”

Muhalefetin geçmişte vesayetçi yapılarla siyaset yürüttüğünü iddia eden Ala, 28 Şubat Süreci ve 367 krizi gibi örnekleri hatırlattı.

"CHP, geçmişte Genelkurmay ve yargı koridorlarında siyaset aradı” diyen Ala, bu süreçlerin Türk demokrasi tarihine olumsuz yansıdığını belirtti.

"Hukukta kara lekeler yaşandı”

Ala, geçmişte alınan bazı yargı kararlarını da eleştirerek, "367 kararı ve benzeri uygulamalar Türk hukuk tarihinin kara lekeleridir” ifadelerini kullandı.

"Hedef: Daha fazla demokrasi ve reform”

AK Parti'nin reform siyasetini sürdürdüğünü belirten Ala,"Biz her reformdan sonra daha fazlasını nasıl yaparız diye düşünürüz” dedi.

Yeni anayasa ile daha güçlü bir demokratik sistem kurulması gerektiğini vurguladı.

EFKAN ALA: GÜNDEMİMİZDE ARA SEÇİM YOK

Ala, bizim gündemimizde bir seçim yok. Çünkü biz etrafımızdaki olup bitenleri görüyoruz. Muhalefet normal aldığı seçimi ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Normal seçimde belediyeler seçimle geldi iş başına. Belediyeler seçildi Allah aşkına. Bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? Yahut da Türkiye'nin işte budur dediği bir genel merkezin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bir program, proje, bir fikir var mı? Millet bunu görüyor. Onun için de araştırmalardan da görüyoruz. Yine AK Parti birinci parti olarak yoluna devam ediyor dedi. Ala, gündemlerinde ara seçim olmadığını ifade etti.

Efkan Ala, mevcut belediye seçimlerinin ardından CHP'li belediyelerin performansını eleştirdi.

AK Parti'nin, partisine mensup olan kişilerin suç işlemesi durumunda hızlıca soruşturma ve disiplin mekanizmalarını devreye soktuğunu belirtti. Buna karşılık CHP'li belediyelerin ise skandalları sahiplenmekte geciktiğini ve politik bir durgunluk yaşadıklarını ifade etti. Ala, AK Parti'nin hesap verme mekanizmalarına sahip çıktığını, ancak CHP'nin bu tür olaylarda sahiplenmekte zorlandığını vurguladı. Efkan Ala, açıklamalarında AK Parti'nin Türkiye genelinde birinci parti olarak yoluna devam ettiğini, CHP'nin ise eski durumuna geri döndüğünü ifade etti.

