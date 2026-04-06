3 gündür kayıp olarak aranıyordu; otomobilinde ölü bulundu
Şişli’de 3 gündür kendisinden haber alınamayan Mehmet Çiftlikci (51), park halindeki otomobilinin sürücü koltuğunda ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk incelemesinde Çiftlikci’nin karnında morarma ve burnunda kan olduğu tespit edildi, vücudunda darp ya da silah izine rastlanmadı. Kalp hastası olduğu ve daha önce ameliyat geçirdiği öğrenilen Çiftlikci’nin ölümünün beyin kanamasına bağlı olabileceği değerlendirilirken, cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Olay, saat 12.50 sıralarında İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddede park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 3 gündür kayıp olduğu öğrenilen Mehmet Çiftlikci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

KARNINDA MORARMA, BURNUNDAN KAN

Olay yerinde yapılan ilk incelemede, Çiftlikci'nin karnında morarma olduğu ve burnundan kan geldiği tespit edildi. Vücudunda ateşli silah, kesici alet ya da darp izine rastlanmadığı öğrenildi. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesine göre, ölümün beyin kanamasına bağlı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

3 GÜNDÜR KAYIPTI

Ailesinden alınan bilgiye göre, evli ve 4 çocuk babası olan Mehmet Çiftlikci'nin tekstil sektöründen kalp rahatsızlığı nedeniyle malulen emekli olduğu, daha önce by-pass ve anjiyo ameliyatları geçirdiği öğrenildi. Çiftlikci'nin son 2-3 aydır kendi aracıyla yolcu taşımacılığı yaptığı belirtildi. Mehmet Çiftlikci'nin 3 Nisan akşam saatlerinde evden ayrıldığını ve sabah döneceğini söylediğini belirten ailesi en son gece saatlerinde kendisiyle görüştüklerini, sonrasında ise 3 gündür kendisinden haber alamadıklarını söyleyerek kayıp başvurusunda bulundukları öğrenildi.

SON GÖRÜLDÜĞÜ YER KAMERADA

Polis ekiplerinin plaka tanıma sistemi üzerinden yaptığı incelemede, Çiftlikci'nin aracının en son 4 Nisan saat 01.59'da Kozyatağı mevkiinde görüldüğü, saat 04.50 sıralarında ise cesedinin bulunduğu caddeye geldiği anlar çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

CENAZE ADLİ TIP'A KALDIRILDI

Çiftlikci'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Araç ise detaylı incelenmek üzere otoparka çekildi. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sürüyor. 

Kaynak: DHA

