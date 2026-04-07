“Bizim Okulumuz’’ Projesi ile okullar yaşayan öğrenme alanına dönüşüyor

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda, Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen “Bizim Okulumuz“ projesi, okulların her alanını yaşayan bir öğrenme alanına dönüştürüyor.

Proje kapsamında okullar, sadece ders yapılan mekânlar olmanın ötesine geçerek öğrenmenin her an ve her yerde devam ettiği dinamik ve üretken merkezler haline geliyor. Yeniden tasarlanan okul bahçelerinde oluşturulan oyun ve etkinlik zeminleri, çocukların hareket ederek öğrenmesini desteklerken; iş birliği, strateji geliştirme ve karar verme becerilerini doğal süreçler içinde güçlendiriyor. Bu dönüşümün bir parçası olan okul koridorları ve duvarları ise artık sadece birer geçiş alanı değil, öğrenmenin sürekliliğini sağlayan interaktif eğitim yüzeyleri olarak dikkat çekiyor. 

Öğrenci ürünleriyle zenginleştirilen sergi alanları, görsel hafızayı ve ifade becerilerini destekleyerek öğrencilerin okula olan aidiyet duygusunu pekiştiriyor. Özellikle erken yaş grupları için hayata geçirilen tematik sınıflar ve uygulama alanları, deneyimleyerek öğrenmeyi merkeze alırken; doğa temelli alanlar ve okuma köşeleri öğrencilerin dikkat, odaklanma ve estetik algılarını besleyen önemli unsurlar olarak öne çıkıyor. 

Projeyle, Konya'da eğitim ortamları sadece fiziksel olarak değil; pedagojik, sosyal ve kültürel açıdan da yeniden inşa edilerek, günlük yaşam becerilerine yönelik yapılan pratik düzenlemelerle eğitim, teorik bilgi aktarımının ötesine geçerek hayatın kendisiyle bütünleşiyor.

(Bekir Turan)

