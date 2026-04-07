“Arkadaşım- Okullarda Güven ve Dostluk Kültürünü Güçlendirme Projesi’’ devam ediyor

Bekir Turan
İnternet editörü

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarımızda dostluk ve güven kültürünü güçlendirmek adına hayata geçirilen “ARKADAŞIM” projesi, faaliyetlerine planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.

Eğitim sürecinde, güvenli bir okul ortamı için yetişkin sorumluluğunun önemi özellikle vurgulanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen veli eğitimleriyle; ailelerin akran nezaketi konusundaki farkındalık düzeyleri artırılırken; çocukların sosyal, duygusal ve dijital alanlardaki risklere karşı nasıl destekleneceğine yönelik kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.

Aynı zamanda öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik eğitimler sayesinde; akran nezaketinin önündeki risklerin erken fark edilmesi ve etkili müdahale yöntemlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Katılımcıların, olumlu akran ilişkilerini destekleyen sınıf ve okul uygulamalarını planlamaları projenin temel taşlarını oluşturuyor.

Projenin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, il genelindeki tüm ilçelerde faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamdaki saha uygulamalarından; Çeltik, Çumra, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerindeki eğitim kurumlarından gelen paylaşımlarla, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

