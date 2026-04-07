“Arkadaşım- Okullarda Güven ve Dostluk Kültürünü Güçlendirme Projesi’’ devam ediyor

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından okullarımızda dostluk ve güven kültürünü güçlendirmek adına hayata geçirilen “ARKADAŞIM” projesi, faaliyetlerine planlanan takvim doğrultusunda devam ediyor.
Eğitim sürecinde, güvenli bir okul ortamı için yetişkin sorumluluğunun önemi özellikle vurgulanıyor. Proje kapsamında gerçekleştirilen veli eğitimleriyle; ailelerin akran nezaketi konusundaki farkındalık düzeyleri artırılırken; çocukların sosyal, duygusal ve dijital alanlardaki risklere karşı nasıl destekleneceğine yönelik kapsamlı bilgilendirmeler yapılıyor.
Aynı zamanda öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik eğitimler sayesinde; akran nezaketinin önündeki risklerin erken fark edilmesi ve etkili müdahale yöntemlerinin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Katılımcıların, olumlu akran ilişkilerini destekleyen sınıf ve okul uygulamalarını planlamaları projenin temel taşlarını oluşturuyor.
Projenin yaygınlaştırma çalışmaları kapsamında, il genelindeki tüm ilçelerde faaliyetler kararlılıkla sürdürülmektedir. Bu kapsamdaki saha uygulamalarından; Çeltik, Çumra, Seydişehir, Tuzlukçu, Yalıhüyük ve Yunak ilçelerindeki eğitim kurumlarından gelen paylaşımlarla, çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”