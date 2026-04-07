Konya Tarım Fuarı kapılarını ziyaretçilere açtı

TÜYAP Konya Fuarcılık tarafından düzenlenen 22. Konya Tarım Fuarı’nın açılışı yapıldı.
KTO-TÜYAP Uluslararası Fuar Merkezi'nde tarım sektörünü paydaşlarıyla buluşturan fuarın resmi açılışı, Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Vali İbrahim Akın, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Traktör, biçerdöver ve kendinden motorlu tarım aletlerinin yanı sıra tarla ile bahçe ekipmanları başta olmak üzere sektörün ihtiyaçlarının sergilendiği fuarı gezen protokol üyeleri, stantlarda sergilenen ürünleri inceledi, vatandaşlarla sohbet etti.
Uluslararası ticarete ve yeni işbirliklerine imkan sağlayan fuar, 11 Nisan'a kadar gezilebilecek.
Konya'nın tarım ve tarım makineleri alanındaki kabiliyetinin sergilendiği fuar, düzenlendiği günden bu yana 3,5 milyondan fazla ziyaretçi ve 7 binden fazla firmayı ağırladı.
