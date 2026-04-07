Bakan Kemal Memişoğlu Konya’ya geliyor

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, bir dizi programa katılmak üzere bugün Konya'ya geliyor. Gün boyu sürecek ziyaret kapsamında Bakan Memişoğlu, sağlık alanına yönelik önemli etkinliklerde yer alacak.
AİLE BULUŞMASINA KATILACAK
Bakan Memişoğlu'nun programı saat 14.30'da Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "İlk Adım Ebe Gebe Okulu Aile Buluşması” ile devam edecek. Programda anne adayları ve ailelerle bir araya gelinmesi, sağlık hizmetleri hakkında değerlendirmelerde bulunulması bekleniyor.
AÇILIŞ PROGRAMINA KATILIM SAĞLAYACAK
Memişoğlu, saat 16.30'da ise Toplum Ruh Sağlığı ve Sağlıklı Hayat Merkezi'nin açılış programına katılacak. Açılışta, toplum sağlığını güçlendirmeye yönelik hizmetlerin tanıtılması ve yeni merkezin faaliyetlerine ilişkin bilgi verilmesi öngörülüyor.
Ziyaret kapsamında gerçekleştirilecek programların, Konya'daki sağlık hizmetlerinin gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”