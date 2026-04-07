Konya’da ölümlü kaza! 200 metre sürüklendi

Konya’nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.
İlçedeki otogar çıkışında bulunan üst geçidin altında yaşanan kazada, üst geçidi kullanmayarak alt geçitten geçmeye çalışan çekici bir otomobile çarptı.
ÇEKİCİ OTOMOBİLİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ
Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, alt geçitten geçmeye çalışan çekiciyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 200 metre boyunca sürüklendi. Kazanın şiddeti çevredeki vatandaşlar tarafından da fark edilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ
Kazada otomobil sürücüsü Erbil Ulu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazanın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”