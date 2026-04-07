KONYA Haberleri

Konya’da ölümlü kaza! 200 metre sürüklendi

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın Ilgın ilçesinde meydana gelen trafik kazası, bir kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı.

İlçedeki otogar çıkışında bulunan üst geçidin altında yaşanan kazada, üst geçidi kullanmayarak alt geçitten geçmeye çalışan çekici bir otomobile çarptı.

ÇEKİCİ OTOMOBİLİ METRELERCE SÜRÜKLEDİ

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, alt geçitten geçmeye çalışan çekiciyle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 200 metre boyunca sürüklendi. Kazanın şiddeti çevredeki vatandaşlar tarafından da fark edilirken, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

ARAÇTA SIKIŞAN SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada otomobil sürücüsü Erbil Ulu araç içerisinde sıkıştı. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesine rağmen sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler, araçta sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkarmak için çalışma gerçekleştirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazanın ardından güvenlik güçleri bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın kesin nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağını bildirdi.

 

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER