Konya yöresel yemek yarışması heyecanı başladı

Konya yöresel yemek yarışması heyecanı başladı
Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi tarafından “Konya’nın Sofrasında Yarış Var” mottosuyla düzenlenen ve 4 gün sürecek “Konya Yöresel Yemek Yarışması” büyük bir heyecanla başladı.

Konya'nın zengin ve köklü mutfak kültürünü yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak ve geniş kitlelere tanıtmak amacıyla düzenlenen yarışmaya 31 ilçeden 224 yarışmacı katılıyor. 

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Üniversitesi tarafından "Konya'nın Sofrasında Yarış Var” mottosuyla "Konya Yöresel Yemek Yarışması” düzenleniyor.

Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü Uygulama Mutfağı'nda başlayan organizasyona Konya'nın 31 ilçesinden 224 yarışmacı katılıyor. Yarışmanın ilk gününde, birbirinden özel geleneksel lezzetler jüri karşısında kıyasıya rekabet etti.

Programın açılışına Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Haldun Soydan, Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Ahmet Çalışır ile çok sayıda davetli katıldı.

Zorlu geçen tadım sürecinin ardından yarışmacılar ve jüri üyeleri, Konya'nın yöresel oyun havaları ve halaylar eşliğinde günün yorgunluğunu attı.

DERECEYE GİREN YARIŞMACILARA ÖDÜL VERİLECEK

Alanında uzman 40 kişilik jüri tarafından değerlendirilen ve iki oturum halinde gerçekleştirilen ilk gün yarışmalarında dereceye giren yarışmacılar ve yemekleri şu şekilde oldu:

Birinci oturum sonunda; Zülbiye adlı yemekle Ali Edil birinci, Konya Tiridiyle Ali Hızım ikinci, Sac Arası ile Atike Gülaçan üçüncü oldu. İkinci oturum sonunda ise Ayşe Arslan Su Böreği ile birinci, Ayşe Barış Şalgalı Bulgur Pilavı ile ikinci, Ayşe Koç da Bamya Çorbası ile üçüncü oldu.

Günün sonunda dereceye giren 4 yarışmacı bir üst tura yükselirken, ilk turu başarıyla tamamlayan birinci ve ikinci yarışmacılar, ilerleyen günlerde düzenlenecek büyük finalde yeniden jüri karşısına çıkacak.

Yarışmada yer alan katılımcılar Konya'ya ait yöresel lezzetlerini yapma konusunda iddialı olduklarını belirtirken jüri üyeleri de Konya yemeklerinin tanıtılması adına böyle bir projede yer almanın kendileri için gurur verici olduğunu aktararak Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve Selçuk Üniversitesi'ne teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuk Üniversitesi ortaklığıyla düzenlenen ve 9 Nisan'a kadar devam edecek "Konya Yöresel Yemek Yarışması”, Konya'nın zengin ve köklü mutfak kültürünü yaşatmayı, gelecek nesillere aktarmayı ve geniş kitlelere tanıtmayı amaçlıyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu

