Selçuklu’nun gurur gecesi! Selçuklu’nun yıldızları ödüllendirildi

Selçuklu Belediyesi, 2025 yılında ulusal ve uluslararası şampiyonalarda şehrimizi ve ülkemizi gururla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları ve antrenörleri için “Selçuklu’nun Yıldızları Ödül Töreni“ programı gerçekleştirdi. Ödül töreninde konuşan Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı,“ Sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri daha büyük hedefler için de cesaretlendiriyor. Her kazanılan madalya, spora olan inancımızı daha da güçlendiriyor ve yeni yatırımların önünü açıyor“

Türkiye'nin en büyük amatör spor kulüplerinden biri olan Selçuklu Belediyespor Kulübü, sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve güçlü altyapısıyla adından söz ettirerek önemli başarılara imza atmaya devam ediyor.

Konya'da spor alanındaki başarılarıyla dikkat çeken kulübün sporcuları 2025 yılında katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda dereceler elde ederek hem şehri hem de Türkiye'yi başarıyla temsil etti. Sporcular yıl boyunca farklı branşlarda gösterdikleri performanslarla 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplamda 178 madalya kazandı.

Selçuklu'nun başarılı sporcu ve antrenörleri için her yıl olduğu gibi bu yıl da Selçuklu Belediye Meclisi tarafından "Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni" düzenlendi. Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleşen programda 12 farklı branşta mücadele eden 100 sporcu ödüllerini aldı.

Başkan Pekyatırmacı,"Selçuklu'da spor yapmak isteyen her çocuğumuzun ulaşabileceği bir tesis, kendini geliştirebileceği bir alan mutlaka mevcut"

Selçuklu Belediyesi olarak sporu; güçlü bireylerin, sağlıklı nesillerin ve bilinçli bir toplumun inşasında en önemli yapı taşlarından biri olarak gördüklerini ifade eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı," İşte bu anlayışla ortaya koyduğumuz Selçuklu Vizyonunun merkezinde insan var, gençlik var, spor var. Bugün gururla ifade ediyorum ki; Selçuklu Belediyespor Kulübümüz, sahip olduğu sporcu sayısı, branş çeşitliliği ve elde ettiği başarılarla yalnızca Konya'nın değil, Türkiye'nin örnek spor kulüplerinden biri. Sporcularımızın ulusal ve uluslararası arenalarda elde ettiği bu başarılar, kesinlikle tesadüf değil. Bu başarıların arkasında güçlü bir vizyon, planlı yatırımlar ve sağlam bir altyapı bulunuyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana spor yatırımlarına ayrı bir önem verdik. Çünkü biliyoruz ki; iyi sporcular ancak doğru ortamda, doğru tesislerde ve doğru eğitimle yetişir. Bu anlayışla ilçemize kazandırdığımız modern spor tesisleri, sahalar ve salonlarla gençlerimize en iyi imkânları sunmanın gayreti içerisinde olduk. Bugün Selçuklu'da spor yapmak isteyen her çocuğumuzun ulaşabileceği bir tesis, kendini geliştirebileceği bir alan mutlaka mevcut. Gençlerimize sunduğumuz bu imkan bizim en büyük kazanımlarımızdan biri" dedi.

"Sadece tesisler inşa etmiyor, sahalar, salonlar yapmıyor, hayaller inşa ediyoruz"

Bir çocuğun ilk adımı nasıl kıymetliyse, spora attığı ilk adımın da o kadar değerli olduğunu belirten Başkan Pekyatırmacı," Çünkü o adım, sadece bir branşa değil; sağlıklı bir hayata, güçlü bir karaktere ve tertemiz bir geleceğe açılıyor. Selçuklu Belediyesi olarak bizler, işte tam da bu anlayışla hareket ediyoruz. Sporun; gençlerimizi kötü alışkanlıklardan uzak tutan, onları hayata bağlayan ve geleceğe hazırlayan en güçlü araçlardan biri olduğuna inanıyoruz. Bu yüzden sadece tesisler inşa etmiyor, sadece sahalar, salonlar yapmıyoruz. Biz aslında hayaller inşa ediyoruz. Bugün burada ödül alan sporcularımıza baktığımızda, yılların emeğini görüyoruz. Sabahın erken saatlerinde yapılan antrenmanları, vazgeçilmeyen hayalleri, dökülen teri ve gösterilen sabrı görüyoruz. Ama şunu çok iyi biliyoruz ki; bu başarı sadece sporcularımıza ait değil. Bu başarı; onlara inanan antrenörlerimizin, yol gösteren yöneticilerimizin ve en önemlisi her zaman yanlarında olan ailelerinin başarısı. Burada özellikle ifade etmek istiyorum: Evlatlarını bize emanet eden, onların hayallerine kendi hayalleri gibi sarılan, kendi zamanından, konforundan, hatta bazen uykusundan fedakârlık eden kıymetli anne ve babalarımız sizler bu başarının görünmeyen kahramanlarısınız. Bir annenin duası, bir babanın desteği olmadan bu başarıların mümkün olmayacağını hepimiz çok iyi biliyoruz. İyi ki varsınız. Yüreğinize, emeğinize sağlık. Allah sizlerden razı olsun" şeklinde konuştu.

"Spor okullarımızda son 1 yıl içerisinde 27 bin 681, son 7 yıl içerisindeyse toplam 152 bin 575 evladımıza eğitim verdik"

Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün bugün ulaştığı bu noktanın büyük bir emek ve özverinin sonucu olduğunu vurgulayan Başkan Pekyatırmacı, "Bu vesileyle, kulübümüzün başarısında önemli katkıları bulunan başta mevcut Kulüp Başkanımız Mustafa Yavuz Tezcan olmak üzere geçmiş dönemlerde görev almış çok kıymetli kulüp başkanlarımıza ve yöneticilerimize şükranlarımı sunuyorum. Ortaya koydukları vizyon, verdikleri emek ve spora olan inançlarıyla bu başarı hikâyesinin en önemli yapı taşlarından biri oldular. Aynı şekilde antrenörlerimize de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onlar sadece spor öğretmiyor; aynı zamanda karakter, disiplin ve hayat dersi veriyor. Ben huzurunuzda antrenörlerimize de teşekkür ediyorum. Elbette bu başarıda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüzün katkıları da son derece kıymetli. İl Müdürümüzün şahsında, emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarına gönülden teşekkür ediyorum. Tüm bu başarı hikayesinin en önemli başlangıç noktası spor okullarımız. Küçük yaşlarda sporla tanışan çocuklarımız, spor okullarımızda aldıkları eğitimle hem fiziksel hem de zihinsel olarak gelişiyor, aynı zamanda disiplin, özgüven ve takım ruhu gibi hayat boyu taşıyacakları değerler kazanıyor. Bugün gururla ifade etmek isterim ki; 15 branşta hizmet verdiğimiz spor okullarımızda son 1 yıl içerisinde 27 bin 681, son 7 yıl içerisindeyse toplam 152 bin 575 evladımıza eğitim verdik. Bu rakamlar, Selçuklu'da spora verdiğimiz değerin ve gençlerimizin geleceğine yaptığımız yatırımın en anlamlı ve en kıymetli göstergesi. Bugün burada ödül alan birçok sporcumuzun hikayesi, işte bu spor okullarımızda başlıyor. Bu okullarımızın kapısından içeri giren birçok evladımız bugün lisanslı sporcu kimlikleriyle sahalarda yer alıyor; hatta milli formayı gururla taşıyor, baş antrenörlük seviyesine kadar yükselerek bilgi ve birikimini büyük bir özveriyle çocuklarımızla ve gençlerimizle paylaşıyor. Bu örnekler, spor okullarımızın akademi kimliğini ve sürdürülebilir yapısını en güçlü şekilde ortaya koyuyor. Tabii, sporcularımızın elde ettiği başarılar bizleri sadece gururlandırmakla kalmıyor, aynı zamanda daha büyük hedefler için de cesaretlendiriyor. Her kazanılan madalya, bizim spora olan inancımızı daha da güçlendiriyor ve yeni yatırımların önünü açıyor" ifadelerini kullandı.

"Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezimiz sadece Selçuklu ve Konya'nın değil, ülkemizin en kapsamlı spor yatırımlarından biri olacak"

Selçuklu Belediyesi'nin hayata geçirdiği en önemli projelerden biri olan ve yapımında sona yaklaşılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi'ne özel bir başlık açan Başkan Pekyatırmacı," İnşallah kısa bir süre içerisinde hizmete alacağımız bu merkezimiz, sadece Selçuklu'nun ve Konya'nın değil, ülkemizin en kapsamlı spor yatırımlarından biri olacak. Merkezimizde 18 farklı branş ve 6 seansta günlük toplam 3 bin 365, tek seansta ise 680 sporcumuz antrenman yapabilecek. Bu merkezimizle birlikte spor okullarımızın kapasitesini de inşallah iki katına çıkarmış olacağız. Burada gençlerimizin yeteneklerini bilimsel yöntemlerle analiz edecek, onları en uygun branşlara yönlendirecek ve sistemli bir şekilde yetişmelerini sağlayacağız. Selçuklu Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi ile hedeflerimiz artık çok daha büyük olacak. İnşallah bu merkezden yetişecek sporcularımızla birlikte olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden isimler arasında Selçuklu'nun gençlerini de göreceğiz. Rabbim bizlere bugünleri inşallah nasip etsin. Sözlerimi sonlandırırken bugün burada ödül alan tüm sporcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Gençlerimiz sadece kazandıkları madalyalarla değil, ortaya koydukları azim ve kararlılıkla hepimize örnek oluyorlar. Bu manada ben her birine teşekkür ediyorum. Aynı şekilde, bu başarıların arkasındaki en büyük güç olan antrenörlerimize, kulüp yöneticilerimize ve her zaman çocuklarının yanında olan kıymetli ailelerimize de şükranlarımı sunuyorum. Selçuklu Belediyesi olarak bizler, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gençlerimizin yanında olmaya, sporu desteklemeye ve geleceğe güçlü adımlar atmaya devam edeceğiz. İnanıyorum ki; birlik ve beraberlik içerisinde çok daha büyük başarılara imza atacak, Selçuklumuzu, Konyamızı ve ülkemizi her platformda en güzel şekilde temsil edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle sözlerime son verirken; programımıza teşriflerinden dolayı başta değerli protokolümüze, kulüp yöneticilerimize, antrenörlerimize, sporcularımıza ve kıymetli ailelerimize ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum" sözleri ile konuşmasını tamamladı.

Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Tezcan,"Sporcularımız bireysel branşlarda katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplam 178 madalya kazandı"

Selçuklu Belediyespor Kulübü'nün bugün 20 farklı branşta faaliyet gösteren ve 16 bin 280 lisanslı sporcusuyla Türk sporuna önemli katkılar sunan büyük bir spor ailesi olduğunu ifade eden Selçuklu Belediyespor Kulüp Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan,"1.683 aktif sporcumuz kulübümüzü çeşitli organizasyonlarda başarıyla temsil ederken, 243 sporcumuz ay-yıldızlı formayı gururla taşımanın onurunu yaşamaktadır. 2025 yılı içerisinde 14 sporcumuzun ilk kez millî takıma davet edilmesi ise kulübümüz adına ayrı bir mutluluk ve gurur kaynağı olmuştur. Geride bıraktığımız yıl, sporcularımızın azmi, emeği ve inancıyla dolu çok özel bir yıl oldu. Sporcularımız bireysel branşlarda katıldıkları ulusal ve uluslararası organizasyonlarda büyük bir mücadele ortaya koyarak 70 altın, 55 gümüş ve 53 bronz olmak üzere toplam 178 madalya kazandı. Her biri büyük emeklerin, fedakârlıkların ve disiplinli çalışmaların sonucu olan bu başarılar, bizlere büyük bir gurur yaşattı. Millî sporcularımızın uluslararası organizasyonlarda elde ettiği dereceler, kulübümüz adına ayrı bir gurur kaynağı olmaktadır. Halter branşımızda Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde sporcularımız Avrupa şampiyonalarında önemli dereceler elde etmiş, Kick Boks branşında ise Büyükler kategorisinde dünya üçüncülüğü kazanılmıştır. Taekwondo branşımızda İşitme Engelliler Olimpiyatları'nda elde edilen ikincilik ve Avrupa Gençlik Olimpik Festivali'ndeki ikincilik derecesi, kulübümüzün uluslararası alandaki başarısını bir kez daha ortaya koymuştur. Wushu branşımızda kazanılan Gençler Dünya Şampiyonluğu ise bu başarıların en önemli göstergelerinden biri olmuştur. Ay-yıldızlı forma ile ülkemizi temsil eden tüm sporcularımızı ve onları bu seviyeye taşıyan değerli antrenörlerimizi gönülden tebrik ediyorum" dedi.

"Sporcularımızın gelişimini desteklemeye ve olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Selçuklu Belediyespor olarak en büyük hedeflerinden birinin Türk sporuna olimpiyat seviyesinde sporcular kazandırmak ve ülkemizi uluslararası arenada gururla temsil edecek yeni şampiyonlar yetiştirmek olduğunu söyleyen Tezcan," Bu doğrultuda altyapıdan başlayarak sporcularımızın gelişimini desteklemeye ve olimpiyat hedefi doğrultusunda çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Takım sporlarında ise futbol, kulübümüzün en güçlü olduğu branşlardan biri olmayı sürdürmektedir. Futbol takımlarımız 2025–2026 sezonunda U16, U17 ve U19 yaş kategorilerinde TFF Gelişim Ligi'nde mücadele ederek Süper Lig kulüplerinin altyapılarıyla rekabet etmiş ve başarılı sonuçlar elde etmiştir. U19 takımımız güçlü rakipleri arasından sıyrılarak grubundan çıkma başarısı göstermiştir. U14 ve U15 yaş kategorilerinde yerel liglerde mücadele eden takımlarımız ise Konya Şampiyonu olarak kulübümüzü Türkiye Şampiyonası'nda temsil etme hakkı kazanmıştır. Takım sporlarında öne çıkan bir diğer branşımız ise hokeydir. Altyapı sporcularımızdan oluşan kadromuzla hem Açık Alan Süper Ligi'nde hem de Salon Süper Ligi'nde şehrimizi başarıyla temsil ediyoruz. Uzun yıllardır Avrupa hedefiyle çalışmalarını sürdüren takımımızın bu yıl İtalya'da düzenlenecek Kulüpler Hokey Avrupa Şampiyonası'na katılma hakkı kazanması bizleri ayrıca gururlandırmıştır. 20–24 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek bu önemli organizasyonda sporcularımızın ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Sutopu ve Masa Tenisi takımlarımız Süper Lig'de mücadele ederken; Ümitler ve Büyük Erkekler kategorilerinde Konya Şampiyonu olan Basketbol takımımız da aynı zamanda Erkekler Bölgesel Basketbol Ligi'nde şehrimizi temsil etmektedir. Ayrıca Spor Okullarımızdan yetişen ve uzun yıllardır altyapımızda gelişim gösteren Yıldız Kız Voleybol takımımızın Konya Şampiyonu olarak Türkiye Şampiyonası'na katılacak olması, spor okullarımızın altyapı için ne kadar önemli bir kaynak olduğunu bir kez daha ortaya koymaktadır" şeklinde konuştu.

"Kulübümüzün gelişimine büyük katkı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyorum"

Elde edilen bu başarıların gelecekte ulaşacakları daha büyük hedeflerin habercisi olduğuna inandığını belirten Tezcan, "Selçuklu Belediyespor Kulübü olarak sporun birleştirici gücünü her zaman ön planda tutarak, başarıyı sürdürülebilir bir kültür hâline getirmeyi amaçlıyoruz. Bu akşam ödül alacak tüm sporcularımızı ve onların başarısında büyük emeği olan kıymetli antrenörlerimizi gönülden kutluyorum. Bu başarıların arkasındaki en önemli destekçilerden biri olan sporcu ailelerimize özellikle teşekkür etmek istiyorum. Onların katkısı ve fedakârlığı bizim için son derece değerlidir. Başta spor müdürümüz olmak üzere spor müdürlüğümüzün tüm çalışanlarına ve kulüp personelimize özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ediyorum. Yönetim kurulunda birlikte görev yaptığım değerli arkadaşlarıma da destekleri için ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Ve elbette; spora yaptığı yatırımlar ve sağladığı güçlü desteklerle kulübümüzün gelişimine büyük katkı sağlayan Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya huzurlarınızda teşekkür ediyor, şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı.

AK Parti Konya Milletvekili Baykan," Konya'ya en kısa zamanda bir olimpiyat madalyasını Selçuklu Belediyesporlu sporcular getirsin"

Selçuklu Belediyesi'nin spor alanında çok önemli yatırımlar ve tesisler gerçekleştiren, aynı zamanda insana da yatırım yapan bir belediye olduğunu belirten AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan," Selçuklu Belediyesi tarafından spora yapılan bu büyük yatırımların yanında öyle büyük bir tesis geliyor ki buna benzer Türkiye'de sadece bir tesis var. Selçuklu Belediyemizin yakın zamanda hizmeti açacağı bu muhteşem tesis sizler için hazırlanıyor gençler. Hedeflerinizi ona göre koyun, yolunuzu ona göre çizin. Anneler babalar çocuklarınıza bu tesise göre bir istikamet belirleyin. Bu tesisten nice başarılara imza atacağına yürekten inanıyorum. Bu büyük yatırım için belediye başkanımıza, sevgili dostum Ahmet Pekyatırmacı'ya teşekkür ediyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Rabbim yolunuzu bahtınızı açık etsin. Konya'ya inşallah en kısa zamanda bir olimpiyat madalyası gelsin. Bunu da Selçuklu Belediyesporlu sporcular getirsin diyorum" ifadelerini kullandı.

Konya Valisi Akın, "Bu başarılar Selçuklu Belediyemizin spora verdiği değerin, gençliğimize duyduğu güvenin ve sisteme çalışmalarla inşa edilen güçlü spor altyapısının somut bir tezahürüdür"

Konya'nın her alanda olduğu gibi sporda da örnek başarı hikâyelerine sahip sporcular yetiştirdiğini ve yetiştirmeye devam ettiğini ifade eden Konya Valisi İbrahim Akın, "2025 yılı boyunca ulusal ve uluslararası müsabakalar da şehrimizi başarıyla temsil eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcularımızı ödüllendirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Kulübümüz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunlarından, Dünya ve Avrupa Şampiyonlarına, Balkan ve Türkiye derecelerine uzanan başarılarıyla şehrimizin spor hafızasında önemli bir yere girmiştir. Bu başarılar Selçuklu Belediyemizin spora verdiği değerin, gençliğimize duyduğu güvenin ve sisteme çalışmalarla inşa edilen güçlü spor altyapısının somut bir tezahürüdür. Bu büyük başarı hikayesine destek veren Selçuklu Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Pekyatırmacı'ya, spor kulübümüze, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Özverili çalışmalarıyla bu başarıyı mümkün kılan tüm görevli arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, sporcularımızı başarılarından dolayı bir kez daha tebrik ediyorum" diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Özer, "Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi sadece Konya için değil Türkiye için rol model projelerden bir tanesi olacak"

Geride bıraktığımız çeyrek asır içerisinde Türkiye'nin hem sportif başarıda hem de sportif altyapıda çok önemli başarılara imza attığını ifade eden AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer," Bunun en temel sebeplerinden bir tanesi de şüphesiz Sayın Cumhurbaşkanımızın spora ve sporcuya olan düşkünlüğü ve vermiş olduğu emektir. Bununla birlikte özellikle Konya'da Konya Belediyelerimizin ve lokomotif olarak da Selçuklu Belediyemizin şehrimize kazandırmış olduğu spor altyapısının büyük bir payı vardır. Bugüne geldiğimizde pek çok salon, spor salonu, tenis kortları, yüzme havuzları Selçuklu Belediyemizin benim de ilçe başkanlığım döneminde kazandırmış olduğu eserler ki bunların meyvelerini bugün burada görmeye başladık. Ama az önce lansmanı yapılan Sporcu Seçme ve Yetiştirme Merkezi sadece Konya için değil Türkiye için rol model projelerden bir tanesi olacak ve inşallah orada yetişen sizler gibi genç kardeşlerimiz gelecekte uluslararası müsabakalarda, Avrupa, Dünya şampiyonalarında, olimpiyatlarda büyük başarılara imza atacaklar diye düşünüyorum. Ben bu güzel organizasyona emek veren, bu güzel tesislerin açılmasına vesile olan başta Selçuklu Belediye Başkanımıza, Selçuklu Belediyespor Kulübümüze, çok kıymetli antrenörlerimize, sporcularımıza ve onların ailelerine bir kez daha teşekkür ediyor, tebrik ediyor. Her birinizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici," Selçuklu Belediye Başkanımız Ahmet Pekyatırmacı ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum"

Spor alanında Selçuklu Belediyesi'nin yaptığı güzel çalışmalara hep beraber şahit olduklarını belirten AK Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici," Günümüzde gençlerimizin bağımlılıkla, sanal bahisle ve diğer bağımlılıklarla mücadele ettiğimiz bir ortamda gençlerimizin, evlatlarımızın bu bağımlılıktan kurtarılması anlamında önleyici bir hizmet olan yine bu spor hizmetinin, spor faaliyetlerinin belediyemiz tarafından yerine getirilmesi Konyamızda, Selçuklumuzda bizleri onurlandırıyor, gururlandırıyor. Selçuklu Belediyesi spor hizmetlerinin kuruluşundan bu yana uzun yıllar önce başlanmış kurumsallaşmasında bu güzel kaliteli altyapı tesislerinin oluşturulmasında emeği geçen Ahmet Pekyatırmacı Başkandan geriye doğru tüm başkanlara şükranlarımı, teşekkürlerimi arz ediyorum. Yine Spor Kulüp Başkanımız Belediye Spor Kulüp Başkanımız Mustafa Yavuz Tezcan Bey'e ve diğer tüm kulüp başkanlarımıza yöneticilerimize, spor yöneticilerimize, antrenörlerimize, değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Çocuklarımızı, evlatlarımızı spora teşvik ederek onların arkasında durarak bu faaliyetlere katkının temeli olan siz değerli aileleri, anne babaları, ebeveynlere de ayrıca teşekkürlerimi arz ediyorum. Ödül töreninin Konyamıza, belediyemize hayırlara vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yılmaz da tüm sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

Selçuklu Belediyesi'nin spor yatırımları ile Türk Sporu için rol model olduğunu belirten Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, "Bütün belediyelerin de bu güzel modelden alıp gerçekten Türk Sporuna bu güzel çocuklarımıza, antrenörlerimize bu imkanları sunmalarını diliyorum. Değerli başkanıma tekrar çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Selçuklu'nun çok şanslı bir ilçe olduğunu belirten AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı," İsmail Öksüzler Başkanımızdan başlayarak Adem Esen başkanımızla devam eden spora destek Uğur İbrahim Altay başkanımızla zirveye çıkmıştı. Ahmet Pekyatırmacı başkanımız zirveden daha yükseklere taşımaya devam ediyor. Tüm sporcularımızı tebrik ediyorum" şeklinde konuştu.

Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, "Selçuklu Belediye Başkanımıza ve kulüp başkanımıza kick boksa vermiş olduğu değerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Evlatlarıma başarılar dilerim. Tebrik ediyorum. Antrenör arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.

Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Konyalı bir kardeşiniz olarak bugünkü başarı tablosundan çok gurur duyuyorum. Çünkü kıymetli başkanım hayallerimizi gerçekleştiren ve ciddi anlamda güzel işler yapan bir başkan. Bu güzel organizasyon ve bu Konya'nın gençlerine vermiş olduğu güzel imkanlardan dolayı kendilerini tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonra yolları hep açık olsun. Daha güzel işler için Rabbim yollarını açık etsin" diye konuştu.

Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, "Başkanımız sporun bütün dallarına destek veriyor. Burada bu heyecanı gördük. Yaptığı tesis Türkiye'de bir numara. Türkiye'nin her yerine giden bir insan olarakn bunu yürekten söylüyorum. İnşallah o tesisi yaşatmakta, içini doldurmakta nasip olur. Oradan inşallah nice olimpiyat şampiyonları çıkacaktır. Güreşe de destek veriyorlar ve Güreş Kulübümüz süper ligde. Aynı zamanda altyapıda da bu gençler Türkiye'nin Allah'ın izniyle ileride Avrupa, Dünya, Olimpiyat şampiyonları olacaklardır. Kendilerine bizlere verdiği kıymetten ve davetlerinden dolayı çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Selçuklu Yıldızları Ödül Töreni'nin bu sene de muhteşem olduğunu ifade eden Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, "Türk Sporuna çok değerli katkılarda bulunan sayın başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Sevgili yavrularımızın başarıları, madalyaları, kupaları, rekorları daim olsun diyorum" dedi.

Selçuklu'nun Yıldızları Ödül Töreni'ne; AK Parti Konya Milletvekilleri Mustafa Hakan Özer, Mehmet Baykan, Latif Selvi ve Hasan Ekici, Konya Valisi İbrahim Akın, Selçuk Üniversitesi Rektörü Hüseyin Yılmaz, AK Parti Selçuklu İlçe Başkanı Arif Bağcı, Bölge İdare Mahkeme Başkanı Nazım Taha Koçak, Selçuklu Kaymakamı Eflatun Can Tortop, Konya İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit, Muzaffer Çintimar Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı İskender Başcı, Ak Parti Meram İlçe Başkan Vekili Ahmet Pırıltı, Taekwondo Federasyonu Başkanı Bahri Tanrıkulu, Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Selçuklu Belediyespor Kulübü Başkanı Mustafa Yavuz Tezcan ve yönetimi, yıldız sporcular, aileleri ile antrenörleri katıldı.

Konuşmaların ardından başarılı sporcuların ödülleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Program sporcular ile çekilen aile fotoğrafı ile sona erdi.

Kaynak: Selçuklu Belediyesi Basın Bürosu