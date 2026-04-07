İŞKUR duyurdu! Konya’daki belediye 20 personel alacak

İŞKUR Konya üzerinden yayımlanan yeni bir ilana göre, Karatay Belediyesi bünyesinde personel alımı yapılacak. Belediye iştiraki olan Karatay İnşaat Temizlik Sağlık Reklam ve Turizm Hizmetleri A.Ş., geçici süreyle istihdam edilmek üzere işçi alımı gerçekleştirecek.
PERSONEL ALIMI DETAYLARI
Yayımlanan ilanda, park ve bahçelerin bakımında görevlendirilmek üzere beden işçisi kadrosunda toplam 20 kadın personel alınacağı açıklandı. Alımların geçici süreli olduğu belirtildi.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Adaylar başvurularını Karatay Belediyesi'nin resmi internet sitesi üzerinden online olarak gerçekleştirebilecek. Başvuru işlemlerinin eksiksiz şekilde tamamlanması gerekiyor.
BAŞVURU TARİHLERİ
İlana başvurmak isteyen adaylar için başvuru süreci 06 Nisan 2026 tarihinde başlayıp 07 Nisan 2026 tarihinde sona erecek. Belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
DETAYLI BİLGİLER NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Başvuru şartları, gerekli belgeler ve diğer tüm detaylara Karatay Belediyesi'nin resmi web sitesi üzerinden ulaşılabileceği ifade edildi.
Kaynak: Haber Merkezi