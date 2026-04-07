GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
44,633 TL
EURO
51,582 TL
STERLİN
59,219 TL
GRAM
6.746 TL
ÇEYREK
11.468 TL
YARIM
22.869 TL
CUMHURİYET
45.279 TL
GÜNCEL Haberleri

Afiyet olsun yazılı paketlerden zehir çıktı

- Güncelleme Tarihi:

Adana’da narkotik polisinin uyuşturucu hap üretildiği belirlenen tesise düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7’si tutuklandı. Şüphelilerin hapları kamufle etmek için paketleri üzerinde ’Afiyet olsun’ ibaresi bulunan folyo ile kapladıkları ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Seyhan ilçesi Ova Mahallesi'nde ıslak mendil üretim tesisi görünümlü bir iş yerinde uyuşturucu hap üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.

Özel Harekat polisinin de desteğiyle iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 9 şüpheli gözaltına alınırken, depoda kaçak olarak üretildiği belirlenen 703 bin 43 uyuşturucu hap, 2 bin 259 kilo uyuşturucu hap üretiminde kullanılan etken madde, 3 milyon 999 bin boş kapsül, 40 rulo şeffaf plastik ve folyo ile üretim makinesi ele geçirildi.

Depodaki etken maddeden yaklaşık 5 milyon 793 bin uyuşturucu hap üretilebileceği bildirildi.Bu arada şüphelilerin, ürettikleri uyuşturucu hapların paketlerine, üzerinde 'Afiyet olsun' ibaresi bulunan folyo ile kapladıklarını ortaya çıktı.

Şüphelilerin, böylelikle uyuşturucu hapları kamufle etmek için ıslak mendil paketine benzetmeye çalıştıkları saptandı. Emniyete götürülen şüphelilerden A.B. (42) ve İ.S. (45), sorgularında, iş yerini bir süre önce devren kiralık olarak tuttuklarını, başta ıslak mendil üretimi yapmak için işe başladıklarını daha sonra uyuşturucu üretmeye başladıklarını, bırakmak istediklerini ancak bırakamadıklarını öne sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilip, mahkemeye çıkarılan şüphelilerden A.B. ve İ.S.'nin de aralarında bulunduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
