Sıcaklıklar düşecek: Bazı illerde kar bekleniyor

Türkiye yarından itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girecek. Hava sıcaklıklarında düşüşler olacak. Batı’da sağanak, Doğu’da kar görülecek. Soğuk hava yeni haftanın başına kadar etkisini sürdürecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. İşte bölge bölge beklenen hava durumu...
Türkiye, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava sisteminin etkisine giriyor.
Yeni hava dalgasıyla birlikte yurdun büyük bölümünde yağış görülecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 20 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Yarın Akdeniz ve Ege bölgelerinde gök gürültülü sağanak etkili olacak. İç Anadolu, Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'da yağmur görülecek.
Doğu'da ise kış geri dönüyor. Erzurum, Ardahan ve Kars'ta kar yağışı bekleniyor.
Yağışlı hava Perşembe de devam edecek. İç Anadolu ve Doğu Anadolu'da sıcaklıklar gece saatlerinde sıfırın altına düşecek.
Cuma günü kar bekleniyor
Cuma günü birçok il kar yağışının etkisinde olacak. Ankara, Çankırı, Yozgat, Bilecik, Kütahya, Afyonkarahisar, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Erzurum, Bayburt, Ağrı, Kars ve Ardahan'da kar bekleniyor.
Yağışlı ve soğuk havanın yeni haftaya kadar etkisini süreceği tahmin ediliyor.
3 büyük ilde hava durumu
Yarın İstanbul'da yağış beklenmiyor. En yüksek hava sıcaklığının 16 derece olması bekleniyor.
Ankara'da yağmur etkili olacak, en yüksek sıcaklık 10 derece olacağı tahmin ediliyor.
İzmir'de gök gürültülü sağanak görülecek, en yüksek sıcaklık ise tahmini 21 derece olacak.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”