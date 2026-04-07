Konya’da bugün vefat edenler 7 Nisan 2026 Salı

|Adı Soyadı
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Doğum yeri
Doğum tarihi
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Mezarlık
Defin
|SULTAN TOPAK
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HADİM
09.12.1957
|ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|NEMİDE CANSIZ
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DORLA
25.12.1937
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
|ŞAHİN KARABULUT
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KADINHANI
20.02.1949
|YAZIR MEZARLIĞI
|SÜLEYMAN KADAİFCİ
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SARIKIZ
24.05.1938
|SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
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PERİHAN ŞAKİROĞLU
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KONYA
04.04.1933
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|BEBEK ÖZDEMİR
|06.04.2026
|YAĞBASAN MEZARLIĞI
|ZEYNEP BİLİR
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ÇOBANKAYA
01.05.1944
|HOCACİHAN MEZARLIĞI
|BEBEK AKBAŞ
|06.04.2026
|KARAASLAN MEZARLIĞI
|AHMET GEZEN
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KASABA
22.05.1959
|YAZIR MEZARLIĞI
|ABDULLAH YÜCE
|
SARNIÇ
28.07.1934
|ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
|HATİCE KARAASLAN
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KONYA
09.01.1933
|HARMANCIK MEZARLIĞI
|ŞERİFE KOYUNCU
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AKSARAY
01.01.1935
|ALİYENLER MEZARLIĞI
|EMİNE KÜÇÜKSAYACIGİL
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DOĞANBEY
10.03.1946
|ARAPLAR MEZARLIĞI
|SEVİLAY TOKAY
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KONYA
18.10.1971
|MUSALLA MEZARLIĞI
|HALİME TOGAY
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KONYA
25.12.1935
|ÜÇLER MEZARLIĞI
|KEMAL DEĞİRMENCİ
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YARMA
09.05.1933
|YAZIR MEZARLIĞI
|İSMAİL KAYA
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KONYA
01.03.1961
|KAĞNICILAR MEZARLIĞI
|BEBEK DEMLAHI
|07.04.2026
|İŞGALAMAN MEZARLIĞI
Konya cenaze hizmetleri telefon numarası:
Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188
Konya cenaze hizmetleri nerede?
Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya
Telefon: (0332) 233 29 96
Kaynak: Haber Merkezi