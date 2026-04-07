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Konya’da bugün vefat edenler 7 Nisan 2026 Salı

- Güncelleme Tarihi:

Konya’da bugün vefat edenler 7 Nisan 2026 Salı
Konya mezarlık bilgi sisteminde yer alan bilgiye göre 7 Nisan 2026 Salı günü vefat eden 18 kişinin isimleri ve defin edildiği mezarlık bilgileri şöyle...
Adı Soyadı

Doğum yeri

Doğum tarihi

Mezarlık

Defin
SULTAN TOPAK

HADİM

09.12.1957

 ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
NEMİDE CANSIZ

DORLA

25.12.1937

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI
ŞAHİN KARABULUT

KADINHANI

20.02.1949

 YAZIR MEZARLIĞI
SÜLEYMAN KADAİFCİ

SARIKIZ

24.05.1938

 SEYİT ŞAHİN (KURTULUŞ) MEZARLIĞI

PERİHAN ŞAKİROĞLU

KONYA

04.04.1933

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
BEBEK ÖZDEMİR 06.04.2026 YAĞBASAN MEZARLIĞI
ZEYNEP BİLİR

ÇOBANKAYA

01.05.1944

 HOCACİHAN MEZARLIĞI
BEBEK AKBAŞ 06.04.2026 KARAASLAN MEZARLIĞI
AHMET GEZEN

KASABA

22.05.1959

 YAZIR MEZARLIĞI
ABDULLAH YÜCE

SARNIÇ

28.07.1934

 ÇATALHÜYÜK MEZARLIĞI
HATİCE KARAASLAN

KONYA

09.01.1933

 HARMANCIK MEZARLIĞI
ŞERİFE KOYUNCU

AKSARAY

01.01.1935

 ALİYENLER MEZARLIĞI
EMİNE KÜÇÜKSAYACIGİL

DOĞANBEY

10.03.1946

 ARAPLAR MEZARLIĞI
SEVİLAY TOKAY

KONYA

18.10.1971

 MUSALLA MEZARLIĞI
HALİME TOGAY

KONYA

25.12.1935

 ÜÇLER MEZARLIĞI
KEMAL DEĞİRMENCİ

YARMA

09.05.1933

 YAZIR MEZARLIĞI
İSMAİL KAYA

KONYA

01.03.1961

 KAĞNICILAR MEZARLIĞI
BEBEK DEMLAHI  07.04.2026 İŞGALAMAN MEZARLIĞI

 

Konya cenaze hizmetleri telefon numarası: 

Konya Büyükşehir Belediyesi Alo Cenaze Hizmetleri: 188

Konya cenaze hizmetleri nerede? 

Adres: Feritpaşa Mah. Ankara Cad. 49 Selçuklu, Konya 
Telefon: (0332) 233 29 96

 

Kaynak: Haber Merkezi

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