23 Nisan resmi tatil mi? 22 Nisan öğleden sonra tatil mi, yarım gün mü? 2026 yılında 22-23 Nisan hangi günlere denk geliyor?

Nisan ayının ilk haftasını geride bırakırken, 22 ve 23 Nisan ile ilgili vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. 22 ve 23 Nisan tarihleri hangi günlere denk geliyor? 22 Nisan resmi tatil mi, yarım gün mü? Araştırmalar öğrenciler ve çalışanlar tarafından araştırılıyor. Peki, 22 Nisan öğleden sonra tatil mi? 23 Nisan resmi tatil mi? Detayları haberimizde...

Nisan ayının ilk haftasının ardından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin araştırmalar hız kazandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının ve milli egemenliğin ilanının 106. yıl dönümü dolayısıyla, çalışanlar ve öğrenciler "22 Nisan yarım gün mü?” ve "23 Nisan resmi tatil mi?” sorularına yanıt aramaya başladı. Her yıl farklı günlere denk gelen resmi tatiller arasında yer alan 23 Nisan, bu yıl da gündemdeki yerini aldı.

22 Nisan öğleden sonra tatil mi?

22 Nisan bu yıl çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu tarihte herhangi bir resmi tatil uygulaması bulunmamaktadır. Dolayısıyla 22 Nisan günü tam mesai ve eğitim devam etmektedir.

23 Nisan resmi tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, bu yıl perşembe gününe denk gelmektedir. 23 Nisan, Türkiye genelinde resmi tatil olarak kabul edilmekte olup, kamu kurumları, okullar ve birçok özel kuruluş bu tarihte kapalı olmaktadır.

