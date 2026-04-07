Türkiye’de kaç cumhurbaşkanı görev yaptı? Beyaz’la Joker Sorusu

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından günümüze kadar toplam 12 cumhurbaşkanı görev yapmıştır.
İşte kronolojik sırayla Türkiye'nin cumhurbaşkanları:
Mustafa Kemal Atatürk (1923–1938)
İsmet İnönü (1938–1950)
Celâl Bayar (1950–1960)
Cemal Gürsel (1961–1966)
Cevdet Sunay (1966–1973)
Fahri Korutürk (1973–1980)
Kenan Evren (1982–1989)
Turgut Özal (1989–1993)
Süleyman Demirel (1993–2000)
Ahmet Necdet Sezer (2000–2007)
Abdullah Gül (2007–2014)
Recep Tayyip Erdoğan (2014–Günümüz)
