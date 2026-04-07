BAYRAMA KAÇ GÜN KALDI, BAYRAM NE ZAMAN? 2026 Kurban Bayramı tarihi ne zaman?
Ramazan Bayramı’nı geride bırakan Müslümanlar şimdi Kurban Bayramı’nı iple çekiyor. Bayrama sayılı haftalar kaldı ve günler ilerledikçe “Kurban Bayramı ne zaman“ sorusu da artıyor. İşte detaylar...
Kurban kesilmesinin temel dayanağı, Hz. İbrahim'in Allah'a olan teslimiyetidir. Oğlu Hz. İsmail'i kurban etmeye razı olan Hz. İbrahim'in bu sadakati üzerine Allah tarafından bir koç gönderilmiştir. Birçok kişi, Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı? sorularının cevabını merak ediyor. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı araştırılıyor. 2026 Kurban Bayramı'na kaç gün kaldı sorusu ise arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Peki, Kurban Bayramı ne zaman 2026? Hangi güne denk geliyor? Detaylar haberimizde...
2026 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşılan 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı Mayıs ayının son haftasında kutlanacak. Bayram heyecanı 26 Mayıs Salı günü arife ile başlayacak. Bayramın 1. günü 27 Mayıs Çarşamba, 2. günü 28 Mayıs Perşembe, 3. günü 29 Mayıs Cuma ve son günü olan 4. günü ise 30 Mayıs Cumartesi gününe denk geliyor.
KURBAN BAYRAMI 2026 NE ZAMAN?
26 Mayıs 2026 Salı Kurban Bayramı Arifesi
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”