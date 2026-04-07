İbrahim Tatlıses son sağlık durumu nasıl? İbrahim Tatlıses neden yoğun bakıma kaldırıldı?

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Ailesi de yaşanan gelişmeleri yakından takip ediyor. Kızı Dilan Çıtak hastaneye giderken, oğlu Ahmet Tatlıses ise hastane yakınlarında beklemek durumunda kaldı.
Peki, İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl? Neden hastaneye kaldırıldı? İşte sanatçının son sağlık gelişmeleri…
İbrahim Tatlıses'in Son Sağlık Durumu
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, yurt dışı konser programının ardından İstanbul'daki evinde aniden rahatsızlandı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince yapılan Tatlıses, ambulansla Acıbadem Altunizade Hastanesi'ne sevk edildi.
Sanatçının hastaneye kaldırıldığı haberini alan ailesi, çocukları ve yakın çevresi kısa sürede hastaneye geldi. Tatlıses'in sağlık durumunun titizlikle takip edildiği belirtilirken, hastane çevresinde bekleyişin devam ettiği öğrenildi.
Başhekimlikten açıklama geldi
Konuya ilişkin Acıbadem Altunizade Hastanesi Başhekimi Dr. Engin Çakmakçı, sanatçının tansiyon düşüklüğü şikayetiyle hastaneye başvurduğunu belirterek sanatçının sağlık durumuyla alakalı şu ifadelere yer verdi:
"Hastamız İbrahim Tatlıses bugün hastanemizin acil servisine saat 11:20'de tansiyon düşüklüğü şikayetiyle başvurmuştur. Acil servis muayenelerinin yanı sıra yapılan kan tetkikleri ve tomografi sonucunda, ilk tespitlerde enfeksiyon ön tanısıyla tedbiren yoğun bakım servisine alınmıştır. Hastamızın bilinci açık, kalp fonksiyonu ve akciğer dokusu normal olup, genel durumu iyidir. Bakteriyel bir enfeksiyon nedeniyle tedavisine başlanmıştır."
Yapılan açıklamaya göre sanatçının durumunun kritik olmadığı; enfeksiyonun kontrol altına alınması amacıyla yoğun bakımda gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Öte yandan yapılan açıklamada, "ağır virüs" iddialarının aksine teşhisin bakteriyel enfeksiyon olduğu ve tedavinin bu yönde ilerlediği belirtildi.
