İran’dan ateşkes teklifine yanıt

İran Dışişleri Sözcüsü: ABD ile ateşkesi reddeden İran, savaşın yeniden başlamaması garantisi istiyor.

İran, ABD ile ateşkes teklifini reddederek olası bir anlaşma için "güvence” şartını öne çıkardı.

İran Dışişleri Sözcüsü Esmaeil Baqaei, düzenlediği basın toplantısında, çatışmalara ara verilmesinin karşı tarafın yeniden toparlanmasına ve saldırıları sürdürmesine zemin hazırlayacağını söyledi.

"Bir ateşkes, güçlerin yeniden inşa edilmesi için bir fırsat anlamına gelir. Hiçbir rasyonel aktör bunu kabul etmez” diyen Bekayi, Tahran'ın ancak yeni bir savaş döngüsünü engelleyecek "somut garantiler” içeren düzenlemeleri değerlendireceğini vurguladı.

İranlı yetkili, ulusal güvenlikle ilgili kararların "yeni saldırı ihtimalini tamamen ortadan kaldıracak şekilde” tasarlanması gerektiğini belirtti.

Bölgede tansiyon, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlattığı ortak saldırıların ardından hızla yükseldi. Söz konusu operasyonlarda aralarında İran'ın dini lideri Ali Khamenei'nin de bulunduğu 1.340'tan fazla kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Tahran ise buna karşılık olarak İsrail'in yanı sıra Ürdün, Irak ve ABD askeri varlığına ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik insansız hava aracı ve füze saldırıları düzenledi. Bu saldırılar can kayıplarına ve altyapı hasarına yol açarken, küresel piyasalar ve havacılık trafiğinde de aksamalara neden oldu.

Kaynak: AA