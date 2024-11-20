Gazze yardımları yağmalanıyor: İsrail çetelerle işbirliği mi yapıyor?

Gazze Şeridi’ne gönderilen insani yardımların, İsrail’in kontrolündeki bölgelerde organize suç grupları tarafından yağmalandığı iddia ediliyor. Amerikan gazetesi Washington Post (WP), Birleşmiş Milletler (BM) iç yazışmalarına dayanarak, bu yağmaların İsrail ordusunun desteğiyle gerçekleştiğini öne sürdü.

Washington Post'un elde ettiği BM iç yazışmalarında, çetelerin katil İsrail ordusundan "pasif destek ve koruma” aldığı ifade ediliyor.

Yazışmada, bir çete liderinin İsrail askerlerinin devriye yaptığı bir bölgede askeri tarzda bir yerleşke kurduğu bilgisi de yer aldı.

BM İnsani Yardım Koordinatörü Muhannad Hadi, durumu şu sözlerle değerlendirdi:

"Gazze'de yasal düzen yok. Bölgedeki güvenlik tamamen çökmüş durumda. İsrail, işgalci güç olarak bu düzeni sağlamakla sorumludur.”

İsrail ordusu ise bu iddiaları reddederek, yağmalara karşı gerekli önlemleri aldığını ve yardımların ulaştırılması için çalıştığını belirtti.

Ordu tarafından yapılan açıklamada, "Gazze'ye insani yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmaya devam ediyoruz” denildi.

WP'nin haberine göre, Gazze'de insani yardım konvoylarına yönelik saldırılar, organize suç örgütleri tarafından gerçekleştirilirken, bu durum bölgede yardım ulaştırılmasını zorlaştırıyor.

Refah Sınır Kapısı krizi

İsrail'in, Mısır sınırındaki Refah kapısını kapatmasının ardından yardımlar, İsrail kontrolündeki Kerem Şalom sınır kapısına yönlendirildi. Ancak bu bölge, organize suçla bağlantılı Bedevi ailelerin etkisi altında.

Kaçakçılık ve karaborsa

BM yetkilileri, yardım kamyonlarında saklanan kaçak ürünlerin Gazze'de karaborsaya sürüldüğünü belirtiyor. Özellikle sigara kaçakçılığı dikkat çekiyor.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Gazze Direktörü Georgios Petropoulos, bir paket sigaranın Gazze'de 1000 dolara kadar satıldığını ifade etti.

Son yağma olayları

Geçtiğimiz hafta sonu Dünya Gıda Örgütü'ne ait 109 yardım kamyonu yağmalandı.

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, yardımların sevkiyat rotasında yapılan ani değişikliklerin güvenlik sorunlarına yol açtığını belirtti.

New York Times'ın aktardığına göre, 109 kamyondan yalnızca 11'i yağmadan kurtulabildi.

İsrail ve Hamas, konuyla ilgili yorum yapmayı reddetti.

Uluslararası toplumdan çağrı

Uluslararası örgütler, İsrail'in yardım konvoylarını koruma sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğini vurguluyor.

Yardımların güvenli bir şekilde ulaştırılmasının, hem organize suç faaliyetleri hem de güvenlik sorunları nedeniyle giderek zorlaştığı ifade ediliyor.

Kaynak: AA