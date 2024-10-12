Katil İsrail Gazze’nin kuzeyindeki bir bölgenin daha boşaltılmasını istedi
Soykırımcı İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi’nin kuzeyinde D5 adı verilen bir bölgenin işaretlendiği harita kullandı.
Adraee, belirlenen bölge ahalisine önemli mesaj olarak belirttiği talimatta, söz konusu bölgenin tehlikeli savaş bölgesi olduğunu ve oradaki insanların derhal bulundukları yerleri tahliye etmeleri gerektiğini duyurdu.
Söz konusu bölgeden Filistinlilerin ayrılarak sözde "insani bölge" diye tanımladığı bir başka bölgeye gitmelerini isteyen Adraee, daha önce yüzlerce suikast ve hava saldırılarının gerçekleştiği Salahaddin Caddesi güzergahında ilerlemeleri gerektiğini kaydetti.
İşgalci İsrail, bir yıldır soykırım savaşı yürüttüğü Gazze Şeridi'nde 2,3 milyon Filistinliye zorunlu göçü sistematik bir silah olarak kullanmayı sürdürüyor.
Bombaların hedefi olmamak için bölgeden bölgeye savrulan Filistinliler, güvenli yerin olmadığı Gazze Şeridi'nde nereye gideceklerini bilmiyor. Çünkü İsrail ordusu, güvenli diye tanımladığı bölgelere zorunlu olarak göç ettirdiği Filistinli sivillerin üzerine bombalar yağdırmaya devam ediyor.
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