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Trump: Rehineler serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner

Trump: Rehineler serbest bırakılmazsa Orta Doğu cehenneme döner
ABD’nin 47’nci başkanı Donald Trump, İsrailli rehinelerin kendisinin göreve başlayacağı 20 Ocak tarihinden önce serbest bırakılmaması halinde Orta Doğu’nun cehenneme döneceğini ifade etti.

Donald Trump dün yaptığı açıklamada, "Herkes, Orta Doğu'da çok şiddetli, insanlık dışı ve tüm dünyanın iradesine aykırı şekilde tutulan rehineler hakkında konuşuyor. Ama hepsi laftan ibaret ve icraat yok. Şunu ifade etmeme izin verin, eğer ABD Başkanlığı görevini gururla üstleneceğim 20 Ocak 2025 tarihinden önce rehineler serbest bırakılmazsa, Orta Doğu cehenneme dönecek ve insanlığa karşı bu zulmü işleyen sorumlular aleyhinde ciddi sonuçları olacak. Sorumlular, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun ve efsanevi tarihi boyunca darbe indirdiği herkesten çok daha şiddetli bir şekilde vurulacak. Rehineleri derhal serbest bırakın” dedi.

Kaynak: DHA

  • #ABD’ #Donald Trump

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