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Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı’na ulaştı

Türk vatandaşlarını taşıyan TCG Bayraktar Mersin Limanı’na ulaştı
İsrail’in devam eden saldırıları nedeniyle Lübnan’da mahsur kalan yaklaşık 378 Türk vatandaşını yurda getiren Deniz Kuvvetleri’ne ait TCG Sancaktar Gemisi Mersin Limanı’na demir attıktan sonra vatan topraklarına ayak basanlar Türkiye’ye teşekkür etti. Yaşadıkları dramı anlatan bazı vatandaşlar Beyrut’ta can güvenliğinin olmadığını kimi zaman şehrin ortasına dahi bomba düştüğü belirttiler.

Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Sancaktar Gemisi, gece geç saatlerde Mersin Limanı'ndaki rıhtıma yanıştı. Öncelikle yaşlı ve çocukluların tahliye edildiği gemi ile Beyrut'tan gelen yolcular arasında bulunan Nijeryalı eşi ve 7 aylık bebeği Hilda ile yurda gelen Goncagül Udigwe ise insanların Lübnan'da zor durumda olduğunu belirterek, "Türkiye'de böyle bir şey görmedim. Tahliye olunca çok sevindik. Çünkü bazı uçaklar seferleri iptal ediliyordu, bu tahliye haberine çok sevindik. Ama orada kalanlar için durum çok zor. Yolculuğumuz çok iyi geçti, bizimle sürekli ilgilendiler" dedi.

‘DURUM ORADA ÇOK ZOR'

Beyrut'tan gelenler arasında bulunan Necip Tunç ise orada yaşanan dramın kelimelerle anlatılamayacağının ifade ederek, "Durum orada çok zor. Millet korkuyor, hiç rahat yok. Bizler geldik. Devletimizden, ordumuzdan Allah razı olsun. Allah güç kuvvet ve zaferler versin inşallah" diye konuştu.

‘TÜRKİYE BİZİ YALNIZ BIRAKMADI'

Türkiye'nin Beyrut'tan yapılan tahliye sürecini başarılı bir şekilde yürüttüğünü kaydeden Orhan Havar ise "Savaş bölgesine çok yakındık. Orada mahsur kaldık. Devletimiz sağ olsun bize sahip çıktı, yalnız bırakmadı. Oradan bizi tahliye etti. Türkiye'ye geldiğimiz için çok sevinçliyiz. Orada durum çok karışık, nereye bomba düşeceği belli olmuyor. Belirli bölgelerde savaş olmasına rağmen, şehrin ortasına bomba düşüyor. Hiçbir yer güvenli değildi. Bizim gibi mahsur kalan bir sürü insan var. Ama sağ olsun ülkemiz orada bizi bırakmadı, vatan toprağına kavuşturdu" ifadesini kullandı.

Türk vatandaşları gemilerden tahliye edilip, otobüslerle gidecekleri memleketlerine uğurlandı.

Kaynak: DHA

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