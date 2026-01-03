GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Venezuela’ya saldırı! Trump açıkladı: Maduro ve eşi yakalandı

Venezuela’ya saldırı! Trump açıkladı: Maduro ve eşi yakalandı
Venezuela’nın başkenti Karakas’ta en az 7 noktada patlama meydana geldi. ABD Başkanı Trump, Venezuela lideri Maduro ve eşinin yakalandığını duyurdu. Venezuela’dan ilk açıklama gelirken, ülke genelinde OHAL ilan edildi.

Venezuela'nın başkenti Karakas'ta arka arkaya patlama sesleri duyuldu. Bölgede en az 7 patlama gerçekleştiği aktarıldı. Şehrin güneyinde elektriğin olmadığı bilgisi paylaşıldı.

TRUMP: MADURO VE EŞİ YAKALANDI

ABD Başkanı Donald Trump, saldırının sorumluluğunu üstlenerek, "Maduro ve eşi yakalanarak ülke dışına çıkarıldı.” açıklamasında bulundu.

Trump, Truth Social paylaşımında, "ABD, Venezuela ve lideri Başkan Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlemiş ve Maduro, eşi ile birlikte yakalanarak ülke dışına çıkarılmıştır. Bu operasyon, ABD Kolluk Kuvvetleri ile işbirliği içinde gerçekleştirilmiştir. Ayrıntılar daha sonra açıklanacaktır. Bugün saat 11:00'de Mar-a-Lago'da bir basın toplantısı düzenlenecektir. İlginiz için teşekkür ederiz! Başkan DONALD J. TRUMP" ifadelerini kullandı.

VENEZUELA'DAN İLK AÇIKLAMA

Venezuela hükümetinden yapılan açıklamada, ABD'nin askeri saldırganlığı reddedilerek, "ABD saldırılarının amacı Venezuela petrolü ve madenlerine el koymak. ABD kaynakları ele geçirmekte başarılı olamayacak. Saldırılar Karakas ve Miranda, Aragua ve La Guaira eyaletlerinde gerçekleşti.” ifadeleri kullanıldı.

Maduro, tüm toplumsal ve siyasi güçleri seferberlik planlarını devreye sokmaya çağırarak ülke genelinde OHAL ilan ettiğini duyurdu. Venezuela Dışişleri Bakanlığı, saldırıların BM Şartı'nı açıkça ihlal ederek barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

ABD BASINI: EMRİ TRUMP VERDİ

CBS'e konuşan ABD'li yetkililere göre Venezuela'daki askeri üslere saldırı ABD Başkanı Donald Trump'ın emriyle gerçekleştirildi.

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili de, "ABD, Venezuela içinde saldırılar gerçekleştiriyor." açıklamasında bulundu.

ABD Federal Havacılık İdaresi, "devam eden askeri faaliyetlerle ilişkili" güvenlik risklerini gerekçe göstererek, Amerikan ticari uçaklarının Venezuela üzerinde herhangi bir irtifada uçmasını yasakladı.

Kaynak: Haber Merkezi

