Bakan Bayraktar: 3,5 milyon hanemizin doğal gaz ihtiyacını karşılar hale geldik
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesi komisyonda kabul edildi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyonumuzun değerli üyelerine, milletvekillerimize ve çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
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