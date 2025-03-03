Konya’da 1 gram altın ne kadar? 3 Mart 2025 Konya’da gram gümüş ne kadar? 1 Dolar kaç TL 2025?
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Konya’da gümüş fiyatları, altın kadar vatandaşların ilgisini çekiyor. Peki 3 Mart 2025 itibarıyla Konya’da gram gümüş fiyatı ne kadar? Konya’da gram altın ne kadar? Ayrıca, Dolar ve Euro’nun Konya’daki güncel kuru nedir? İşte 3 Mart 2025 tarihi itibarıyla Konya’daki güncel gümüş fiyatları ve döviz kuru bilgileri…
3Mart 2025 Pazartesi günü itibarıyla Konya'da güncel gram, gram altın, dolar gümüş fiyatları şu şekilde:
KONYA'DA GRAM GÜMÜŞ NE KADAR?
Granül Gümüş: Alış 36,357 - Satış 37,811
Külçe (50 GR): Alış 1.822,42 - Satış 2.351,39
Külçe (500 GR): Alış 18.079,16 - Satış 19.322,09
Külçe (1 KG): Alış 36.370,32 - Satış 37.818,68
KONYA'DA GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram Altın (Tüm): Alış 3 bin 362 TL - Satış 3 bin 363 TL
Gram Altın (22 Ayar): Alış 3.529,00 TL - Satış 3.554,00 TL
KONYA'DA DOLAR VE EURO KAÇ LİRA?
Dolar / TL
Alış: 36,402 - Satış: 36,522
Euro / TL
Alış: 37,842 - Satış: 38,034
(Bern Ata)
Kaynak: Haber Merkezi
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