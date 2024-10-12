TSE yeni dönemde yapay zeka ve elektrikli araçlara odaklanacak

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) Kalite Kampüsü, nesnelerin interneti (loT) ve yapay zeka gibi yeni alanlarda da test faaliyetleri gerçekleştirecek

TSE Başkanı Mahmut Sami Şahin, 14 Ekim Dünya Standartlar Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, ülkede standardizasyon ve kalite bilincinin yaygınlaşmasında, uygunluk değerlendirme sektörünün gelişmesinde öncü rol oynayan TSE'nin 70'inci yılını kutladığını söyledi.

"TSE'e 16 Ekim 1954'te kuruldu"

14 Ekim Dünya Standartlar Günü'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve ISO Başkanı Dr. Sung Hwan Cho'nun katılımıyla Bilişim Vadisi'nde program gerçekleştirilecekleri bilgisini veren Şahin, "TSE'e 16 Ekim 1954'te kuruldu. Enstitü çeşitli alanlarda standardizasyon ve uygunluk değerlendirmesi yapıyor. Türkiye'nin dört bir yanında bulunan 25 yerleşkede, 180'den fazla uzmanlık alanında, 18 binden fazla deney ve kalibrasyon yöntemi, 2 binden fazla ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip 22 deney ve 3 kalibrasyon laboratuvarıyla hizmet sunuyoruz." diye konuştu.

Akkuyu NGS'de 168 tesisin yapı denetimi işi gerçekleştirildi

Şahin, TSE'nin Türkiye'nin en büyük projelerinden Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) "nükleer yapı denetimi kuruluşu" olarak yetkilendirildiğine işaret ederek, bu projede 168 tesisin yapı denetimi işini gerçekleştirdiklerini, yaptıkları düzenlemelerle yerli malzemelerin kullanımını artırarak, sanayicilere destek olduklarını dile getirdi.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali ve dünyanın en büyük nükleer inşaatı olan Akkuyu NGS Projesi'nde TSE'nin yetkilendirilmesiyle verdikleri hizmetler sonucu, yaklaşık 664 milyon dolarlık yerli malzemenin sanayicilerden tedarik edilerek projede kullanıldığını aktaran Şahin, "Enstitü olarak, Türkiye'de gerçekleştirilen ve planlanan nükleer projelerde yapı denetim ve uygunluk değerlendirme faaliyetlerinin etkinliğini artırmayı hedefliyoruz. Akkuyu Nükleer Güç Santrali başta olmak üzere, ülkemizde yapılacak nükleer güç santrallerinde en geniş kapsamda yerli bir kurum olarak hizmet vermek öncelikli stratejimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının konut projelerinde uygulama öncesi sahadan aldıkları yapı malzemelerini titizlikle test ettiklerini, şeffaf sonuçlarla standartlı ürün kullanımına katkı sağladıklarını anlattı.

Yeşil bir dünya için "Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi" hayata geçirildi

Helal belgelendirme faaliyetlerine gıda ve kozmetik ürünleri yanında helal turizm belgesini de dahil ederek hizmet alanlarını genişlettiklerine dikkati çeken Şahin, "TSE, helal gıda ve kozmetik alanında olduğu gibi helal turizm alanında da İslam Ülkeleri Standartlar ve Metroloji Enstitüsü standartlarına göre Helal Akreditasyon Kurumunca dünyada ilk kez akredite edilen belgelendirme kuruluşu oldu. Enstitüsü, helal turizm alanında Ocak 2023'ten itibaren turizm alanında da standartlar belirleyerek, helal belgelendirme yapmaya başladı. 5 ayda 4 işletmeye bu belgeyi verdi." ifadelerini kullandı.

Şahin, Enstitüsünün, 2023'te önemli bir projeyi uygulamaya alarak, "Su Verimliliği Yönetim Sistemi Belgelendirilmesi" hizmetine başladığını anımsatarak, sistemle belediyeler ve sanayi kuruluşlarının suyu etkin, verimli kullanılabileceğini bildirdi.

Bu hizmetin, geri dönüşümün yapılmasını ve israfın önlenmesini sağlayacak standartları ortaya koyduğuna işaret eden Şahin, "Suyun harcandıktan sonra depolanması, tekrar arıtılması, geri kazanılması sürecinde, enerji ve su kayıpları dahil bütüne bakıyoruz. Kuruluşa, verimlilik hesabı yapmak suretiyle sistem yönetimi uygulamasını sağlatıyoruz. Suyun yönetimini disipline etmiş oluyoruz." dedi.

Şahin, yeşil bir dünya için, Yeşil Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) Sertifikasyon Sistemi'ni hayata geçirerek belge vermeye başladıklarını belirterek, bu sürece yönelik 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusundaki uygunluk değerlendirme faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi Projesi'nin temel amacının ülkedeki sanayi bölgelerinin sürdürülebilir kalkınma amaçları doğrultusunda "sürekli gelişim" prensibini benimsenerek uluslararası standartlara ulaştırmak olduğunu vurgulayan Şahin, şöyle devam etti:

"Yeşil OSB'ler, kaynak yönetimi ve atık azaltmadan enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerji kullanımına kadar faaliyetlerinin tüm yönlerine çevresel hususları entegre etmektedir. Ayrıca, işletmelerin ekonomik büyümeyi desteklerken ve sosyal refahı teşvik ederken doğal çevreyle uyum içinde faaliyet göstermeleri için bir platform sağlarlar. Yeşil OSB Sertifikasyon Sistemi kapsamında uygunluk değerlendirmesi Enstitümüz tarafından gerçekleştirilecek. Sanayimizin ve sanayicimizin yeşile ve sürdürülebilirliğe yönelik ilerlemesi sırasında sürekli gelişmesi ve iyileşmesi için çalışmalarımız sürecek."

Kalite Kampüsü ile yeni deney alanları geliyor

Şahin, "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında yürütülen en önemli projelerden TSE Kalite Kampüsünün Ankara'nın Temelli bölgesinde 90 bin metrekarelik alanda devam eden inşasında sona yaklaşıldığı bilgisini vererek, kampüs tamamlandığında yüksek standartlarla sanayicilere hizmet vereceğini bildirdi.

Kampüste, yapı malzemeleri, kimya, gıda, elektroteknik, enerji teknolojileri, metal ve kalibrasyon olmak üzere 7 laboratuvar inşaatı bulunduğunu belirten Şahin, şunları kaydetti:

"Kampüste ulusal ve uluslararası mevzuatlardaki gelişmelere uygun olarak loT ve yapay zeka testleri gibi yeni alanlarda da test faaliyetleri gerçekleştirilecek. Teknolojik şartlarda inşa edilmiş laboratuvarlarla yurt dışında son derece yüksek olan deney ücretlerinden dolayı oluşan döviz kaybı, zaman kaybı, iş gücü ve maddi kayıpların önüne geçilmiş olacak. Ülkemizin, bölge coğrafyasının ve uluslararası kuruluşların ihtiyaç duyduğu uygunluk değerlendirme hizmetlerinin bağımsız ve tarafsız verilebileceği TSE Kalite Kampüsü ile teknolojik bilginin ülkemize transferi, yerli sermayenin yurt içinde kalması, yerli ve milli yetkinliklerin oluşması ve insan kaynağının geliştirilmesi gibi stratejik kazanımların da önü açılacak. Ayrıca kampüse, elektrikli araçların şarj istasyonu, elektrikli araçların batarya deneyleri, orta gerilim kablo laboratuvarı, tıbbi cihazlar laboratuvarı, motosiklet kaskları deney laboratuvarı olmak üzere dışa bağımlılığı azaltacak yeni laboratuvarların kurulması da planlanıyor."

Şahin, "Milli Teknoloji Hamlesi" vizyonuna daha büyük katkılar sağlamak ve geleceğin güçlü Türkiye'si için çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA