11 il için sarı uyarı: Yoğun kar yağışına dikkat

Orta Karadeniz ile İç Anadolu’nun güney ve doğu kesimlerinde yarın beklenen kuvvetli kar yağışı nedeniyle 11 il için “sarı“ kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, akşam saatlerinden sonra Samsun, Ordu ve Amasya'nın yüksek kesimleri, Çorum ve Tokat çevreleri ile gece saatlerinden sonra Yozgat, Sivas'ın batısı, Kayseri'nin kuzey ve batısı, Nevşehir, Aksaray ve Kırşehir'de aralıklarla kar yağışı etkili olacak.

Yarın gece saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenen ve 5-15 santimetre yeni kar örtüsüne yol açacağı tahmin edilen yağışlardan kaynaklanacak ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yoğun kar yağışı beklenen Amasya, Çorum, Kayseri, Kırşehir, Nevşehir, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Yozgat ve Aksaray için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Kaynak: Haber Merkezi