Adalet Bakanlığı açıkladı: Yangında 78 kişi hayatını kaybetti

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bolu’daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78’dir“ denildi.

Bolu'daki yangın faciası, tüm Türkiye'nin canını yaktı.

Kartalkaya'da bulunan Grand Kartal Otel'de çıkan yangında, 78 canımız hayatını kaybetti.

Yangından sonra hayatını kaybedenler için cenaze töreni düzenlenirken, bir yandan ise yaralı olanların tedavi süreci de devam ediyor.

Yaşanan bu zor olaya ilişkin, Adalet Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi.

CAN KAYBI 78

Adalet Bakanlığı, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki yangınla ilgili son durumu açıkladı. Bakanlık'tan yapılan açıklamada, can kaybının 78 olduğu vurgulandı.

"TÜM KİMLİKLER TESPİT EDİLDİ"

"Bolu'daki yangında tüm kimlikler tespit edilmiştir. Yangında hayatını kaybedenlerin sayısı da 78'dir." ifadeleri kullanıldı.

YANGINDAN SONRA SORUŞTURMALAR DA SÜRÜYOR

Bolu Kartalkaya'daki otel, yangın sonucu enkaza dönüştü. Soğutma çalışmalarının ardından enkazda inceleme başlatıldı.

İç mekanda soruşturmaya dayanak olabilecek tüm deliller toplandı. Soruşturmada görevli 6 cumhuriyet savcısı adli, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile mülkiye müfettişleri ise idari soruşturmayı sürdürüyor.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, soruşturma sürecine dair sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Soruşturmanın büyük bir hassasiyetle, çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Alanında uzman 7 kişilik bilirkişi heyetinin incelemelerine devam ettiğini belirtti.

Bakan Tunç, soruşturma kapsamında Bolu Belediyesi İtfaiyeden Sorumlu Başkan Yardımcısı, İtfaiye Müdürü, işletme sahibi, şirket genel müdürü ve otel müdürünün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

ÖN HASAR TESPİT RAPORU TAMAMLANDI

Grand Kartal Otel'e ilişkin ön hasar tespit raporu tamamlandı, binanın "ağır hasarlı" olduğu belirlendi. Ağır hasarlı olarak raporlanan otel için kesin raporun hazırlanmasının ardından güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ekipler, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de dün sabaha karşı çıkan yangının ardından, bugün 15.30 itibarıyla arama-kurtarma ve soğutma işlemlerini bitirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekiplerince, otel içerisindeki kıymetli eşyaların tespitine ilişkin de çalışma yürütüldü. Toplanan kıymetli eşyalar adli emanet deposuna gönderildi.

Öte yandan, yanan otel binası için hazırlanan ön hasar tespit raporu oluşturuldu. Ön raporda, otelin "ağır hasarlı" olduğu belirlendi.

Hasar tespit çalışmalarının tamamlanması ve kesin raporun çıkmasının ardından binayla ilgili güçlendirme çalışması yapılmasına ya da yıkılmasına karar verilecek.

Ayrıca jandarmanın çevresinde güvenlik tedbiri aldığı ve güvenlik şeridi çektiği otel binası mühürlendi.

39 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı yaralılardan 39'unun taburcu edildiğini açıkladı. 12 kişinin hastanelerde tedavisi sürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi