Ahmet Özer: “Gazze’nin Zaferi Dünya Tarihine Kazınacak’’

Anadolu Medya Grup Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Özer, yayımladığı mesajında Gazze halkının elde ettiği zaferi kutladı. Özer, Gazze'nin 15 ay boyunca karşı karşıya kaldığı her türlü zorluğa rağmen, haklı ve onurlu bir mücadele verdiğini vurguladı.

Ahmet Özer, açıklamasında şunları söyledi:

"Bu bir varlık-yokluk mücadelesidir. Bu mücadelede imanı güçlü olan kazanmıştır. Bu mücadelede haklı olan galip gelmiştir. Şüphesiz ki yegâne galip olan Cenab-ı Allah'tır. La galibe illallah.”

Gazze halkının silahlarla, yoklukla, ambargolarla ve zorlu kış koşullarıyla mücadele ettiğini belirten Özer, sağlık hizmetleri ve elektrik gibi temel imkanlardan mahrum bırakılmalarına rağmen, bu direnişin tüm dünyaya örnek teşkil ettiğini ifade etti.

"Gazzeli Müslümanlar, her türlü imkansızlığa rağmen baş eğmemiş, inanç ve kararlılıkla bu mücadeleyi zaferle taçlandırmıştır. Bu, sadece bir bölgenin değil, aynı zamanda bir dünya zaferidir. Tarih kitaplarında bu mücadele ve zafer, asırlar boyunca anlatılacak. Çünkü tarih böyle bir zaferi çok nadir görmüştür” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi